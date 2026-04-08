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पटनाः मनेर में 7 साल की बच्ची का 14 वर्षीय बच्चे ने किया दुष्कर्म, पीड़िता अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार

Patna Crime News: पटना में एक 14 साल के लड़के पर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. बच्ची की हालत काफी नाजुक है और अस्पताल में भर्ती है. वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:49 AM IST

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पटना पुलिस
पटना पुलिस

Patna Crime News: राजधानी पटना से एक दिल-दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. आरोपी भी महज 14 साल का है. दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र से एक अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक 7 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ 14 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया. इस घटना ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनमें बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी किशोर पीड़ित बच्ची का परिचित बताया जाता है. 

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया. चूंकि आरोपी भी नाबालिक है, इसलिए उसे बाल अपराध कानून के तहत हिरासत में रखा गया है, और उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के माध्यम से की जाएगी. 

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घटना के तुरंत बाद पीड़ित 7 वर्षीय बच्ची को प्राथमिक उपचार एवं मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, बच्ची की स्थिति अब स्थिर बताई जाती है. बच्ची के मानसिक और शारीरिक शोषण को देखते हुए अस्पताल में काउंसलिंग का भी प्रबंध किया गया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, राज्य बाल संरक्षण इकाई की टीम भी घटनास्थल और अस्पताल पहुंची. टीम ने पीड़ित बच्ची, उसके परिजनों और आरोपी किशोर के परिवार से बातचीत कर घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. साथ ही, टीम यह भी आकलन कर रही है कि आखिर वे कौन से कारण हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र के एक बच्चे को इस जघन्य अपराध के लिए प्रेरित किया.

रिपोर्ट- इश्तियाक

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