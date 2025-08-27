Patna News: अमला टोला कन्या विद्यालय के टॉयलेट में 5वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर
Patna News: अमला टोला कन्या विद्यालय के टॉयलेट में 5वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर

Patna News: पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के चितकोहरा इलाके में कन्या विद्यालय में एक छात्रा ने बाथरूम में घुसकर आग लगा ली है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. भारी संख्या में लोगों ने स्कूल को घेर लिया और हंगामा करने लगे. मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:13 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Patna Girl Student Set Fire: पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के चितकोहरा इलाके में स्थित अमला टोला कन्या विद्यालय में एक छात्रा ने बाथरूम में घुसकर आग लगा ली है. जिसमें बुरी तरह से वह झुलस गई है. लड़की का नाम जोया परवीन है, जो दामारिया की रहने वाली है और कक्षा 5 की छात्रा है. घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी स्कूल के पास जमा हो गए और स्कूल परिसर में हंगामा करने लगे. जिसके बाद विद्यालय प्रशासन ने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया. जिससे ग्रामीण और भड़क गए. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गर्दनीबाग थाने की पुलिस के साथ एसडीपीओ सचिवालय-वन भी घटनास्थल पर पहुंचे. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि छात्रा टॉयलेट गई थी, तभी वहां से धुआं उठता देखा गया. मौके पर पहुंचे शिक्षक जब तक पहुंचते, तब तक छात्रा बुरी तरह जल चुकी थी. उसे तत्काल इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन अस्पताल पहुंचे और स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे. गुस्साए परिजनों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की और टीचरों को भी पीटा. मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई की बात कही जा रही है.

