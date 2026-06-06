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Patna News: मां-बेटी दोनों का यौन शोषण करता पटना AIIMS का अधिकारी, छेड़छाड़ के आरोप में धराया

Patna Crime News: आंतरिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर पोक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:37 AM IST
Patna News: मां-बेटी दोनों का यौन शोषण करता पटना AIIMS का अधिकारी, छेड़छाड़ के आरोप में धराया
Image Credit: छेड़छाड़ के आरोप में पटना AIIMS का अधिकारी गिरफ्तार

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ISTYEK KHAN

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पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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