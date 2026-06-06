Patna News: मां-बेटी दोनों का यौन शोषण करता पटना AIIMS का अधिकारी, छेड़छाड़ के आरोप में धराया

महिला ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया कि करीब दो साल पहले उसकी पटना एम्स में एक सर्जरी हुई थी. इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी अश्विनी सिंह से हुई थी. आरोपी ने उसे विश्वास में लेकर साथ में खाने-पीने लगा, लेकिन बाद में गंदी हरकत करने लगा. महिला ने जब इसका विरोध किया और शिकायत की धमकी दी तो आरोपी कुछ दिनों के लिए शांत हो गया, लेकिन बाद में वह उसकी नाबालिग बेटी पर गंदी नजर रखने लगा. आरोपी लगातार उनके और उनकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें कर रहा था. लोक लाज से महिला यह बात उजागर नहीं कर रही थी, इसका आरोपी फायदा उठा रहा था.