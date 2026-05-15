पटना के आलमगंज में सनसनी: 2 दिनों में मिले 3 अज्ञात शव, पुलिस महकमे में हड़कंप

Patna News: पटना के आलमगंज में सड़क किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई. दो दिनों में तीन अज्ञात शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस पहचान और मौत के कारणों की जांच में जुटी है तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
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Patna News: राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर सड़क किनारे पड़े शव पर पड़ी तो आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद आलमगंज थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और लोग इस मामले को लेकर चिंता जता रहे हैं.
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि शव की पहचान हो सके और उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके. शुरुआती जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.
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चौंकाने वाली बात यह है कि बीते दो दिनों में आलमगंज थाना क्षेत्र से तीन शव मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही इन घटनाओं ने इलाके के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. तीनों मामलों में अब तक शवों की पहचान नहीं होने से मामला और भी रहस्यमय बन गया है.
इन घटनाओं के बाद इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वहीं पुलिस ने सभी मामलों की जांच तेज कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू पर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
रिपोर्ट: विक्रांत कुमार