Patna News: अब पटना में भी थार का तांडव! आधा दर्जन लोगों को कुचला तो लोगों ने फूंक दी गाड़ी

Patna News: राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला रोड पर बुधवार (7 जनवरी) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. तेज रफ्तार और बेकाबू थार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े और गुजर रहे करीब आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

आक्रोशित ग्रामीणों ने थार में लगाई आग

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने थार गाड़ी को पकड़कर उसमें आग लगा दी. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और स्थिति तनाव पूर्ण हो गई. घटना की सूचना मिलते ही दानापुर थाना पुलिस और कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया.

पुलिस ने बेकाबू भीड़ को कराया शांत

पुलिस ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक लोग जमकर आक्रोशित रहे. पुलिस ने वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. क्षेत्र में फिलहाल पुलिस बल को तैनात किया है, जिससे स्थिति पर नजर रखी जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जिसे ग्रामीण समझ बैठे तेंदुआ, वह निकली दुर्लभ फिशिंग कैट, जानें क्या है पूरा मामला

मौके से फरार हुआ थार चालक

वही, इस हादसे के बाद थार गाड़ी का चालक घटना स्थल से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में लग गई है और फरार चालक की पहचान की जा रही है. इस हादसे के बाद गोला रोड इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है. लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर आक्रोश दिखा रहे हैं.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

यह भी पढ़ें: किन्नर पत्नी ने पति का प्रेमी से गला रेतवाया, फिर खुद लिखवाई FIR, पुलिस का खुलासा