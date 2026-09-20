/पटना में दिनभर ऑटो चलाया, फिर जमकर पी शराब और घर पहुंचे ही बेटे ने मां को जला दिया जिंदा, मौत

Patna Crime News: पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ले में 19 सितंबर, 2026 शनिवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां 27 वर्षीय बेटे चिंटू कुमार ने अपनी 60 वर्षीय मां मुन्नी देवी को कथित तौर पर गैस सिलेंडर के जरिए आग लगाकर जिंदा जला दिया. घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना 20 सितंबर, 2026 रविवार सुबह पुलिस को मिली. जानकारी मिलते ही खाजेकला थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं.