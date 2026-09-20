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पटना में दिनभर ऑटो चलाया, फिर जमकर पी शराब और घर पहुंचे ही बेटे ने मां को जला दिया जिंदा, मौत

Patna Crime News: पटना सिटी में नशे के आदी बेटे पर मां को गैस सिलेंडर से आग लगाकर जिंदा जलाने का आरोप लगा है. वहीं, बुद्धा कॉलोनी के मंदिरी नाला इलाके में जमीन कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 20, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:08 PM IST
पटना में दिनभर ऑटो चलाया, फिर जमकर पी शराब और घर पहुंचे ही बेटे ने मां को जला दिया जिंदा, मौत
Image Credit: पटना में दिनभर ऑटो चलाया, फिर जमकर पी शराब और घर पहुंचे ही बेटे ने मां को जला दिया जिंदा

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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