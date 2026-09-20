/पटना में दिनभर ऑटो चलाया, फिर जमकर पी शराब और घर पहुंचे ही बेटे ने मां को जला दिया जिंदा, मौत

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Patna Crime News: पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ले में 19 सितंबर, 2026 शनिवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां 27 वर्षीय बेटे चिंटू कुमार ने अपनी 60 वर्षीय मां मुन्नी देवी को कथित तौर पर गैस सिलेंडर के जरिए आग लगाकर जिंदा जला दिया. घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना 20 सितंबर, 2026 रविवार सुबह पुलिस को मिली. जानकारी मिलते ही खाजेकला थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं.
पटना सिटी एसडीपीओ-1 राज किशोर सिंह के अनुसार, आरोपी चिंटू कुमार ऑटो चलाता है और नशे का आदी बताया जा रहा है. शनिवार देर रात वह नशे की हालत में घर पहुंचा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका अपनी मां से विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के बाद उसने घर में रखे गैस सिलेंडर की मदद से आग लगा दी. पुलिस ने आरोपी चिंटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान उसकी हालत स्पष्ट बयान देने की नहीं थी. पुलिस घटना के कारणों और पूरे मामले की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है.
वहीं, पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंदिरी नाला इलाके में करीब पौने दो कट्ठा जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया. विवाद बढ़ने के बाद मौके पर दोनों पक्षों के लोग जुट गए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.
किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली. साथ ही जमीन से जुड़े दस्तावेजों और विवाद के कारणों की भी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा