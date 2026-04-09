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Patna Crime: मजाक-मजाक में मनीष ने अपने दोस्त राजू के मुंह में मार दी गोली, हक्का-बक्का रह गए लोग

Patna Crime: बाढ़ अनुमंडल में मनीष ने मजाक-मजाक में अपने दोस्त राजू के मुंह में गोली मार दी. इस घटना से वहां मौजूद लोग हक्का-बक्का रह. फिलहाल राजू का इलाज जारी है और पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:06 AM IST

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मजाक-मजाक में मनीष ने अपने दोस्त राजू के मुंह में मार दी गोली
मजाक-मजाक में मनीष ने अपने दोस्त राजू के मुंह में मार दी गोली

Patna Crime: पटना से एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मजाक-मजाक में एक युवक ने अपने ही दोस्त के मुंह में गोली मार दी. घटना बाढ़ अनुमंडल में पंडारक थाना क्षेत्र के कोंदी गांव की है. देर रात एक युवक के मुंह में गोली मार दी गई. गोली लगने के बाद परिजन घायल युवक को लेकर तुरंत इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे. मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. 

हंसी मजाक में तान दी पिस्तौल
मिली जानकारी के अनुसार, गांव में ही कुछ युवक रात में एक साथ बैठे थे. तभी उनमें से एक युवक मनीष कुमार ने हंसी मजाक में ही अपने कमर से पिस्तौल निकाल ली. उसने अपने मित्र राजू कुमार के मुंह पर पिस्तौल तान दी. लोग इसे मजाक समझते रहे कि अचानक एक गोली राजू के मुंह में जाकर लगी. गोली लगते ही सभी हक्का बक्का रह गए.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस
घायल युवक के भाई ने बताया कि सभी आपस में दोस्त थे. पिस्तौल से हंसी मजाक करने के दौरान ही उसके मित्र ने राजू कुमार पर गोली चला दी. घटना की जानकारी पर थानाध्यक्ष दलबल के साथ कोंदी गांव पहुंचे.  फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है.

रिपोर्ट: चंदन राय

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