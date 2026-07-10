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पटना के बिहटा में पूर्व मुखिया की हत्या से सनसनी, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया उग्र प्रदर्शन

Patna Crime News: पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में राघोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय सिंह यादव की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया. घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आगजनी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:28 AM IST
पटना के बिहटा में पूर्व मुखिया की हत्या से सनसनी, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया उग्र प्रदर्शन
Image Credit: बिहटा में पूर्व मुखिया की हत्या से सनसनी, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया उग्र प्रदर्शनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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