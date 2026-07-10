/पटना के बिहटा में पूर्व मुखिया की हत्या से सनसनी, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया उग्र प्रदर्शन

पूर्व मुखिया की हत्या से गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया. ग्रामीण हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और मामले के शीघ्र खुलासे की मांग कर रहे हैं. सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं. इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.