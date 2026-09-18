पटना सिटी में खूनी खेल: मामूली विवाद में चाकू से गोदकर दीपू की हत्या, दो हिरासत में

Patna News: पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान दीपू कुमार के रूप में हुई है. इस घटना में उनका बड़ा बेटा साहिल भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. ऐसा बताया जा रहगा है कि साहिल के सामने ही उसके पिता पर हमला किया गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है.