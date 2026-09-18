Add Zee Business As A Preferred Source
App

पटना सिटी में खूनी खेल: मामूली विवाद में चाकू से गोदकर दीपू की हत्या, दो हिरासत में

Patna News: पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई झड़प में दीपू कुमार की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. हमले में उनका बेटा साहिल भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. पुलिस ने राजू महतो और उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 18, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:50 PM IST
पटना सिटी में खूनी खेल: मामूली विवाद में चाकू से गोदकर दीपू की हत्या, दो हिरासत में
Image Credit: पटना सिटी में खूनी खेल: मामूली विवाद में चाकू से गोदकर दीपू की हत्या (zee media)

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JDU की बैठक में नहीं पहुंचे ललन सिंह, नीरज सिंह को लेकर अनंत सिंह ने भी जताई नाराजगी
2
3
4
5