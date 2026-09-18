पटना सिटी में खूनी खेल: मामूली विवाद में चाकू से गोदकर दीपू की हत्या, दो हिरासत में

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Patna News: पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान दीपू कुमार के रूप में हुई है. इस घटना में उनका बड़ा बेटा साहिल भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. ऐसा बताया जा रहगा है कि साहिल के सामने ही उसके पिता पर हमला किया गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है.
मिली जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत दीपू कुमार के छोटे बेटे के साथ मारपीट को लेकर हुई थी. इसके बाद परिवार के लोग विरोध करने पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई. आरोप है कि इसी दौरान राजू महतो और उसके बेटे ने चाकू और कैंची से दीपू कुमार और उनके बेटे साहिल पर हमला कर दिया. हमले में दीपू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई, जबकि साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही मेहंदीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पटना सिटी के सहायक पुलिस अधीक्षक राज किशोर सिंह ने बताया कि मामले में राजू महतो और उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस घटना के कारणों और हमले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है.
इधर, बिहार किसान आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण महतो भी अस्पताल पहुंचे और घायल साहिल से मुलाकात कर उसके इलाज की जानकारी ली. उन्होंने सिटी स्कैन की प्रक्रिया में सहयोग किया और घायल के परिजनों से भी बात की. उन्होंने परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जांच औरपूछताछ के आधार पर की जाएगी.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा