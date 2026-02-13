Advertisement
बिहार में अदालतों को उड़ाने की 'सीरियल धमकी': पटना के बाद अब पूर्णिया टारगेट पर; जानें 'इंसाफ के मंदिरों' की सुरक्षा का पूरा प्रोटोकॉल

Bihar Courts Bomb Threats: बिहार में अबतक पटना और पूर्णिया के अलावा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर आदि कोर्ट परिसर को भी उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है. इन मामलों में बढ़ोतरी से बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. आइए जानते हैं कि कोर्ट की सुरक्षा कैसे होती है?

Written By  Nished Thakur|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:01 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar Courts Security SOPs: बिहार में 'अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी' के मामले में बीते कुछ दिनों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है. इस सप्ताह पटना सिविल कोर्ट को तीन बार धमकी मिल चुकी है. तो वहीं अब पूर्णिया सिविल कोर्ट को धमकी मिली है. आज (शुक्रवार, 13 फरवरी) को पूर्णिया पुलिस-प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक मेल के जरिए सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. आनन-फानन में पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. पटना और पूर्णिया के अलावा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर आदि कोर्ट परिसर को भी उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है. इन मामलों में बढ़ोतरी से बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. आइए जानते हैं कि कोर्ट की सुरक्षा कैसे होती है?

थ्री-लेयर सुरक्षा घेरा

बिहार की अदालतों को लगातार मिल रही धमकियों के बाद अब कोर्ट परिसर को 'हाई-सिक्योरिटी जोन' में तब्दील कर दिया गया है.

1. आउटर पेरिफेरी: अदालत परिसर के बाहर 100 मीटर के दायरे को 'नो पार्किंग' और 'नो वेंडिंग' ज़ोन घोषित किया गया है.

2. मिडल लेयर: मुख्य द्वारों पर पुलिस बल की तैनाती और केवल अधिकृत गेट से ही प्रवेश.

3. इनर लेयर: कोर्ट रूम और जजों के चैंबर के बाहर सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की तैनाती.

ये भी पढ़ें- पटना के बाद पूर्णिया कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अदालत जाने वाले सारे रास्ते सील

आधुनिक एक्सेस कंट्रोल

अब हर आने-जाने वाले पर तकनीक के जरिए नजर रखी जा रही है.

1- DFMD और HHMD: मुख्य गेट पर 'डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर' (DFMD) और 'हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर' (HHMD) से हर व्यक्ति की जांच अनिवार्य है.

2- बायोमेट्रिक और आई-कार्ड: वकीलों और कोर्ट स्टाफ के लिए 'स्मार्ट आई-कार्ड' अनिवार्य किए गए हैं. बिना आई-कार्ड के प्रवेश वर्जित है.

3- CCTV सर्विलांस: पूरे परिसर और विशेषकर जेल से कैदियों के आने वाले रास्तों पर हाई-डेफिनिशन कैमरों से 24x7 निगरानी.

'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' (VC) को प्राथमिकता

सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोटोकॉल यह है कि खूंखार अपराधियों (Hardcore Criminals) को सशरीर अदालत लाने के बजाय जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए. बेगूसराय मामला इसका ताजा उदाहरण है, जहां फांसी की सजा भी VC के जरिए ही सुनाई गई ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

बैरिकेडिंग और फिजिकल स्क्रीनिंग

1- मुवक्किलों के लिए पास: आम जनता और मुवक्किलों के लिए 'एंट्री पास' की व्यवस्था लागू की गई है.

2- बैग स्कैनिंग: वकीलों और आगंतुकों के झोलों/बैग्स की एक्स-रे स्कैनिंग की व्यवस्था बड़े सिविल कोर्ट्स में की गई है.

डेडिकेटेड 'ज्यूडिशियल सिक्योरिटी फोर्स'

बिहार सरकार ने विशेष तौर पर 'बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस' (BSAP) की इकाइयों को कोर्ट की सुरक्षा में तैनात करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, हर जिले में एक 'कोर्ट सुरक्षा समिति' होती है जिसमें जिला जज, DM और SSP/SP शामिल होते हैं, जो हर महीने सुरक्षा की समीक्षा करते हैं.

चुनौतियां और ग्राउंड रियलिटी

ज़ी बिहार-झारखंड ने कई जिलों की सिविल कोर्ट परिसर में सुरक्षा-व्यवस्था की जांच-पड़ताल की. इसमें हमें अक्सर कुछ कमियां देखने को मिली हैं. उदाहरण के तौर पर प्रदेश में कई जिलों की अनुमंडल अदालतों (Sub-divisional Courts) में अभी भी चहारदीवारी टूटी हुई है. सिविल कोर्ट में भीड़ के कारण मेटल डिटेक्टर का सही उपयोग नहीं हो पाता. इसके अलावा वकीलों और पुलिस के बीच कभी-कभी चेकिंग को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है.

