/पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ने की धमकीः सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, खाली कराया जा रहा परिसर

राज्य चुनें
पटना सिविल कोर्ट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस सक्रिय हो गईं. कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है और पूरे परिसर में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है. बम स्क्वायड की टीम कोर्ट पहुंची है. कोर्ट परिसर में बम की तलाशी की जा रही है. डॉग स्क्वायड की भी टीम बुलाई गई है. एसडीपीओ-1 राजेश रंजन ने बताया कि मेल के जरिए धमकी मिली है. इसकी जांच कराई जा रही है. फिलहाल तलाशी जारी है. वहीं, धमकी की सूचना के बाद अधिवक्ताओं और कर्मचारियों में भी चिंता का माहौल है.
बार-बार मिल रही धमकियों से वकीलों में नाराजगी
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार मिश्रा ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि हर बार धमकी मिल रही है, लेकिन प्रशासन के पास अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं है. धमकी की सूचना के बाद अधिवक्ताओं और कर्मचारियों में भी चिंता का माहौल है. अधिवक्ता दिनकर दुबे ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट को बार-बार धमकी मिल रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि इस दिशा में सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियों से कोर्ट के कामकाज पर भी असर पड़ता है.
पहले भी मिली धमकियों पर क्या हुआ?
इससे पहले मार्च में भी पटना समेत कई सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस वक्त मिलने वाली धमकियों के तार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जुड़े थे. जांच में पता चला था कि कुछ शातिर बदमाश एक स्थानीय रिटायर्ड अधिकारी की बंद ई-मेल आइडी का इस्तेमाल करके धमकी भरे संदेश भेज रहे थे. जिसके बाद बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम ने पीलीभीत में छापेमारी करके दो लोगों को हिरासत में लिया था. हालांकि, उनसे पूछताछ में कोई आपराधिक तथ्य नहीं मिलने की वजह से छोड़ दिया गया था. रिटायर्ड अधिकारी से भी पूछताछ की गई थी. उन्होंने बताया कि जिस ई-मेल आइडी से धमकी भेजे जाने की बात कही जा रही, वह कई वर्ष पहले बंद हो चुकी है.