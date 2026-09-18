/पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ने की धमकीः सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, खाली कराया जा रहा परिसर

इससे पहले मार्च में भी पटना समेत कई सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस वक्त मिलने वाली धमकियों के तार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जुड़े थे. जांच में पता चला था कि कुछ शातिर बदमाश एक स्थानीय रिटायर्ड अधिकारी की बंद ई-मेल आइडी का इस्तेमाल करके धमकी भरे संदेश भेज रहे थे. जिसके बाद बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम ने पीलीभीत में छापेमारी करके दो लोगों को हिरासत में लिया था. हालांकि, उनसे पूछताछ में कोई आपराधिक तथ्य नहीं मिलने की वजह से छोड़ दिया गया था. रिटायर्ड अधिकारी से भी पूछताछ की गई थी. उन्होंने बताया कि जिस ई-मेल आइडी से धमकी भेजे जाने की बात कही जा रही, वह कई वर्ष पहले बंद हो चुकी है.