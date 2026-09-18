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पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ने की धमकीः सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, खाली कराया जा रहा परिसर

वकीलों ने कहा कि कोर्ट को बार-बार धमकी मिल रही है. इस दिशा में सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं. ऐसी धमकियों से कोर्ट के कामकाज पर भी असर पड़ता है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 18, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:53 PM IST
पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ने की धमकीः सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, खाली कराया जा रहा परिसर
Image Credit: पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ने की धमकी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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