पटना सिविल कोर्ट को 6 बार बम से उड़ाने की धमकी: वकीलों का फूटा गुस्सा, SSP का घेराव कर पूछा- 'अब तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी?'

Patna News: पटना सिविल कोर्ट को अब तक 6 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन पटना पुलिस ने अभी तक इस केस की तह तक जाना मुनासिब नहीं समझा है. पिछले 3 दिनों में ही यह दूसरा मौका है, जब पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है. दो दिन पहले सोमवार को भी पटना के सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला था. तब पूरा कोर्ट परिसर खाली करा लिया गया था. यहां तक कि उस दिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन धमकी के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी और मंगलवार के लिए टल गई थी. बुधवार को भी पप्पू यादव के दो मामलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है. इसका कारण भी धमकी को ही माना जा रहा है. इसके विरोध में बुधवार को अधिवक्ताओं ने पटना के एसएसपी का घेराव किया और जबर्दस्त नारेबाजी की.

बुधवार को कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला. नाराज वकीलों ने जांच के लिए पहुंचे पटना एसएसपी का घेराव कर दिया और आरोपियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की. अधिवक्ताओं का आरोप है कि बार-बार धमकियां मिलने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

इसके विरोध में कई अधिवक्ता कोर्ट के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग करने लगे. स्थिति को देखते हुए एसएसपी ने अधिवक्ताओं को समझा-बुझाकर शांत किया और आश्वासन दिया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

विभिन्न जांच एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और जल्द ही इस तरह का हड़कंप मचाने वाले तत्वों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बता दें कि पटना सिविल कोर्ट के साथ-साथ दानापुर कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

इसके बाद दोनों कोर्ट परिसरों में कड़ी सुरक्षा के बीच सघन जांच अभियान जारी है. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमों द्वारा हर कोने की जांच की जा रही है. लगातार मिल रही धमकियों से न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है और अधिवक्ता समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ी है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द कानून के शिकंजे में लिया जाएगा.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

