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पटना कोचिंग विवादः पटना पुलिस ने कोर्ट में सबमिट की केस डायरी, अगली तारीख तक फैजल खान की नहीं हो सकती है गिरफ्तारी

Khan Sir Vs Roshan Anand: फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी. अगली सुनवाई तक पटना पुलिस फैजल खान को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 20, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:41 AM IST
पटना कोचिंग विवादः पटना पुलिस ने कोर्ट में सबमिट की केस डायरी, अगली तारीख तक फैजल खान की नहीं हो सकती है गिरफ्तारी
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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