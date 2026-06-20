/पटना कोचिंग विवादः पटना पुलिस ने कोर्ट में सबमिट की केस डायरी, अगली तारीख तक फैजल खान की नहीं हो सकती है गिरफ्तारी

Khan Sir Vs Roshan Anand Case: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में KGS संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर से पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैजल खान की इंटरिम प्रोटेक्शन को अगली सुनवाई तक आगे बढ़ा दिया है. इसका मतलब है कि फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई तक पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. उधर, पटना पुलिस ने भी आज (शनिवार, 20 जून) केस डायरी को अदालत में पेश कर दिया है. जज ने फैजल खान पक्ष के दूसरे लोगों को भी नो कोर्सिव दे दिया है. अब उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकेगी. इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी.