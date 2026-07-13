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पटना कोचिंग विवादः फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत, दोनों गार्ड को भी मिली बेल

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को आज (सोमवार, 13 जुलाई) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फैसल खान (खान सर) की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. इसके साथ ही फैजल खान के दोनों गार्ड की जमानत याचिका पर भी फैसला आ गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 13, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:23 PM IST
पटना कोचिंग विवादः फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत, दोनों गार्ड को भी मिली बेल
Image Credit: पटना कोचिंग विवाद: खान सर को मिली अग्रिम जमानत (ANI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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