/पटना कोचिंग विवादः फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत, दोनों गार्ड को भी मिली बेल

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पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को आज (सोमवार, 13 जुलाई) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फैसल खान (खान सर) की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. इसके साथ ही फैजल खान के दोनों गार्ड की जमानत याचिका पर भी फैसला आ गया है. फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद दोनों बॉडी गार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी जमानत मिल गई है. इससे पहले कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान फैजल खान उर्फ खान सर की क्रिमिनल हिस्ट्री की मांगी गई थी और फिर 10 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुनवाई के दौरान फैजल खान (खान सर) के वकील अरविंद कुमार मव्वर ने कोर्ट से कहा था कि मेरे क्लाइंट (खान सर) की वजह से फायरिंग नहीं हुई है और न ही खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि गोली चलाओ में देख लूंगा. बता दें कि 2 जून की रात को पटना के मुसल्लहपुर इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर कथित हमला हुआ था. फैजल खान ने 'ज्ञान बिंदु कोचिंग' के डायरेक्टर रौशन आनंद और उनके साथियों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी.
उनकी शिकायत पर पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद समेत 3 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. इसके बाद घटना से जुड़ वीडियो सामने आने पर पता चला कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे फैजल खान का ही हाथ है. जिसके बाद पटना पुलिस ने फैजल खान पर हत्या का मामला दर्ज किया था. हालांकि, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी थी.