Patna Crime News: दोस्ती, भरोसा और फिर मर्डर... गैंगस्टर अमन शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा!

Gangster Aman Shukla murder case​: पटना में कुख्यात बैंक डकैत अमन शुक्ला हत्या मामले में इस बात का संकेत मिला है कि इस हत्याकांड के पीछे अमन के बेहद करीबी लोगों का हाथ हो सकता है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:33 AM IST

Patna Crime News: दोस्ती, भरोसा और फिर मर्डर... गैंगस्टर अमन शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा! (फाइल फोटो)
Gangster Aman Shukla murder case​: पटना में कुख्यात बैंक डकैत अमन शुक्ला की हत्या कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्री-प्लांड थी. पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश की परतें खुलती जा रही हैं. अब तक की जांच में संकेत मिले हैं कि इस हत्याकांड के पीछे अमन के बेहद करीबी लोगों की गहरी भूमिका हो सकती है. मामले में ASP सदर अभिनव ने बताया कि पुलिस को इस मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं और बहुत जल्द पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा. पुलिस फिलहाल शूटरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

सोनू राय का आपराधिक इतिहास पुराना
इधर, जी बिहार झारखंड न्यूज की पड़ताल में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. जिस दिन अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या की गई, उसी दिन यानी 5 जनवरी की सुबह पोस्टल पार्क निवासी उसका करीबी सोनू राय ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. यह महज संयोग था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं.

सोनू राय का आपराधिक इतिहास पुराना है. 16 मार्च 2020 को श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के राजपुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान उसके भाई सूरज को हथियार और चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया था. इस मामले में 17 मार्च 2020 को दोनों भाइयों को जेल भेजा गया था. बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद सोनू राय ने कोर्ट में हाजिरी देना बंद कर दिया, जिसके चलते उसकी बेल टूट गई और गिरफ्तारी के लिए समन जारी हुआ. इसी बीच उसने 5 जनवरी की सुबह कोर्ट में सरेंडर किया और उसी शाम अमन शुक्ला की हत्या हो गई.

गंभीरता से मामले की जांच कर रही पुलिस
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सोनू राय पर जक्कनपुर, शाहपुर और श्रीकृष्णापुरी (एसकेपुरी) थानों में हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वह पहले भी जेल जा चुका है. अमन शुक्ला के जेल जाने के बाद सोनू राय, उसके भाई सूरज के जरिए अमन के परिवार के बेहद करीब आ गया था. दोनों पड़ोसी भी थे. सूरज के कहने पर सोनू ने अमन के घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी थीं. वह घर के घरेलू कामकाज से लेकर अमन के बच्चे की नियमित थेरेपी तक की व्यवस्था करता था. 

इस दौरान उसने परिवार का पूरा भरोसा जीत लिया. अब अमन की हत्या के बाद सोनू राय की भूमिका को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है. क्या यह सब पहले से तय साजिश का हिस्सा था, या फिर महज इत्तेफाक, इसका जवाब आने वाले दिनों में पटना पुलिस की जांच से सामने आ सकता है.

