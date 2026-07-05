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अगर आप भी क्रोम से डाउनलोड करते हैं लोन ऐप, तो पटना साइबर पुलिस की यह चेतावनी जरूर पढ़ें!

Patna Cyber ​​Police: साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि गूगल क्रोम पर मौजूद कई लोन ऐप वेरिफाइड नहीं होते. ये आकर्षक ऑफर देकर लोगों को फंसाते हैं और ऐप इंस्टॉल करते समय गैलरी, कॉन्टैक्ट और अन्य डेटा की अनुमति ले लेते हैं. इसके बाद निजी जानकारी और तस्वीरों का दुरुपयोग कर ब्लैकमेलिंग की जाती है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:28 PM IST
अगर आप भी क्रोम से डाउनलोड करते हैं लोन ऐप, तो पटना साइबर पुलिस की यह चेतावनी जरूर पढ़ें!
Image Credit: (Photo-AI) क्रोम से लोन ऐप डाउनलोड करना पड़ सकता है भारीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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