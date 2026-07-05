/अगर आप भी क्रोम से डाउनलोड करते हैं लोन ऐप, तो पटना साइबर पुलिस की यह चेतावनी जरूर पढ़ें!

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सस्ते और आसान लोन के लालच में गूगल क्रोम के जरिए अनवेरिफाइड लोन ऐप डाउनलोड करना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है. पटना साइबर थाने में हाल ही में एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने क्रोम से एक लोन ऐप इंस्टॉल किया और बिना पढ़ें उसकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार कर ली.
शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए ऐप की ओर से 2,000 रुपये का लोन भी दिया गया. कुछ दिनों बाद ऐप संचालकों ने युवक की मोबाइल गैलरी में मौजूद निजी तस्वीरों को AI की मदद से अश्लील रूप में एडिट कर उसके परिजनों और परिचितों को भेजना शुरू कर दिया. इससे पीड़ित मानसिक तनाव में आ गया और उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई.
साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि गूगल क्रोम पर मौजूद कई लोन ऐप वेरिफाइड नहीं होते. ये आकर्षक ऑफर देकर लोगों को फंसाते हैं और ऐप इंस्टॉल करते समय गैलरी, कॉन्टैक्ट और अन्य डेटा की अनुमति ले लेते हैं. इसके बाद निजी जानकारी और तस्वीरों का दुरुपयोग कर ब्लैकमेलिंग की जाती है.
उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता और टर्म्स एंड कंडीशन जरूर जांचें. अगर कोई इस तरह की साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत नजदीकी साइबर थाने में शिकायत करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें.
रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा