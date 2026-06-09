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Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, नो-कोरोसिव दिया

Khan Sir Latest News: 'खान ग्लोबल स्टडीज' कोचिंग सेंटर के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:07 AM IST
Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, नो-कोरोसिव दिया
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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