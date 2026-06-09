/Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, नो-कोरोसिव दिया

राज्य चुनें
Khan Sir Latest News: 'खान ग्लोबल स्टडीज' कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में आज (मंगलवार, 9 जून) को जोरदार बहस देखने को मिली. खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वर ने जमानत की मांग की, जिसका पटना पुलिस की ओर से विरोध किया गया. हालांकि, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैजल खान को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने खान सर को नो-कोरोसिव दिया है. इसका मतलब है कि जमानत याचिका पर फैसला आने तक उन्हें कोर्ट से रिलीव दिया गया है और पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती.
बता दें कि 2 जून को 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर हुई फायरिंग मामले में पटना पुलिस ने फैजल खान (खान सर) पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जबकि खान सर फरार चल रहे थे. खान सर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
पूरा मामला क्या है?
2 जून को 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग हुई थी. फैजल खान ने इस हमले का आरोप 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग इंस्टीट्यूट के रौशन आनंद पर लगाया गया था. जिस पर पटना पुलिस ने रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. वहीं जब इस हमले से जुड़े वीडियो सामने आए तो पता चला कि फैजल खान ने खुद गोलीबारी करवाई थी. जिसके बाद उनके ऊपर भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था.