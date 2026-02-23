पटना में डबल मर्डर: रिसेप्शन पार्टी में गोलियों से भूनकर दो सगे भाइयों की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

Patna Double Murder: बिहार की राजधानी पटना में उस समय दहशत का माहौल फैल गया, जब गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर स्थित एक रिसेप्शन पार्टी में रविवार (22 फरवरी) की देर रात अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो सगे भाइयों की हत्या कर दी. यह घटना दौलत राय के बेटे के रिसेप्शन समारोह के दौरान हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते आरोपियों ने हथियार निकालकर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. गोली लगने से मनीष कुमार और मंजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के तीन खोखे बरामद किए हैं. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि दौलत राय के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में गोलीबारी हुई, जिसमें दो लोगों को गोली लगी थी. दोनों की मौत NMCH पहुंचने से पहले ही हो गई. एफएसएल टीम की मदद से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें- बिहार में साइबर ठगों की खैर नहीं! गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने किया स्पेशल सेल का ऐलान

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं इस मामले में मृतकों के पिता राजकिशोर सिंह ने आरोप लगाया कि 6 बीघा जमीन का मामला हैं. हमने कोर्ट से केस भी जीत लिया और सभी वरीय अधिकारी को भी जानमाल कि सुरक्षा के लिए लिखत आवेदन भी दिया था. इसके बावजूद घटना घट गईं. इस घटना के लिए कृष्णा राय और उनके बेटे जिम्मेदार हैं. उसी ने गोली चलाकर मेरे दोनों बेटों की हत्या कर दी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की छानबीन में जुटी हुई है. एफएसएल टीम घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच कर रही है. पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट- विक्रांत कुमार