Patna News: पटना में दिनदहाड़े बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, आरोपियों को पब्लिक ने पीट-पीटकर मार डाला

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, यहां दिनदहाड़े एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हालांकि, बदमाशों के लिए भी यह वारदात आखिरी साबित हुई. उन्हें पब्लिक ने धर दबोचा और पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि यहां सोमवार (24 नवंबर) को एक वृद्ध व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर भाग रहे दो अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. इसके बाद दोनों अपराधियों की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे दोनों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, डोमन चक गांव में अज्ञात अपराधियों ने सोमवार की शाम घर के बाहर बैठे अशर्फी राय (75) की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भागने लगे. इस बीच, इस घटना की सूचना गांव के लोगों को मिल गई. ग्रामीणों ने एकत्रित होकर दोनों अपराधियों को घेरकर पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई की. बताया जाता है कि अधिक पिटाई होने के कारण दोनों अपराधियों की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है. नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना, परिचय कुमार भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- चंदन मिश्रा हत्याकांड में चलेगा स्पीडी ट्रायल, जेल में बंद हैं बादशाह समेत 5 आरोपी

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साक्ष्यों के संकलन के लिए एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है. साथ ही, आसपास के सीसीटीवी फुटेज का भी सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए प्रत्येक पहलू पर जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि मृतक अपराधियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है. उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है. वृद्ध की हत्या के कारणों का भी अब तक पता नहीं चल पाया है. जहां वृद्ध की गोली मारकर हत्या की गई है, वहां से कुछ खोखे बरामद किए गए हैं. पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में ले लिया है.