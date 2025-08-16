Patna Extortion Case: 50 लाख की मांग में नया ट्विस्ट, डेवलपर-मालिक का विवाद बना वजह

Patna Extortion Incident: पटना में 50 लाख रुपए रंगदारी मामले में नया मोड़ सामने आया है. पाटलिपुत्र थाने में डेवलपर प्रमोद कुमार ने रामकृष्णा नगर निवासी निमित कुमार सिन्हा पर 45 से 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. प्रमोद कुमार का कहना है कि उनके बेटे सुजल कुमार और भाई राहुल कुमार से निमित ने रकम मांगी और वीडियो संदेश भेजा. मामले की जांच के लिए अपर थानाध्यक्ष विशाल कुमार और एएसआई विनीत कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, जो वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया है.

निमित की पत्नी सरिता सिन्हा का आरोप

वहीं, निमित की पत्नी सरिता सिन्हा ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि यह रंगदारी का मामला नहीं बल्कि बकाया रकम का विवाद है. उनके मुताबिक, उनके पति ने प्रमोद कुमार के यहां फायर फाइटिंग और यूपीवीसी विंडो का काम किया था, जिसमें 45 से 50 लाख रुपये बकाया हैं. इसी रकम की मांग को रंगदारी का रूप दिया जा रहा है.

पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर आवेश में आकर गाली-गलौज की गई थी. साथ ही, उनका देवर 20 दिनों से लापता है और पहले भी प्रमोद कुमार के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया था. पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है.

पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज

एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि प्रमोद कुमार की तरफ से बेटे सुजल कुमार और उनके भाई राहुल कुमार से निमित सिन्हा से 45 लाख रुपए मांगे और वीडियो संदेश भेजा गया है. इस मामले में पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज किया गया है.

रंगदारी मांगने वाले की गिरफ्तारी का आदेश

उन्होंने कहा कि अपर थाना अध्यक्ष विशाल कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक विनीत कुमार के नेतृत्व में वीडियो की जांच के लिए टीम बनाई गई है, जो वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और रंगदारी मांगने वाले की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है.

