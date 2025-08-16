Patna Extortion Case: 50 लाख की मांग में नया ट्विस्ट, डेवलपर-मालिक का विवाद बना वजह
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2882926
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna Extortion Case: 50 लाख की मांग में नया ट्विस्ट, डेवलपर-मालिक का विवाद बना वजह

Patna Extortion Case: पटना में 50 लाख रंगदारी मांगने में नया मोड़ आ गया है. निमित की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति पर गलत आरोप लगाया जा रहा है. दरअसल, मालिक और डेवलपर के बीच रुपए का विवाद चल रहा है. पहले डेवलपर फिर मालिक ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 16, 2025, 05:56 AM IST

Trending Photos

पटना में 50 लाख रंगदारी मांगने में आया नया मोड़
पटना में 50 लाख रंगदारी मांगने में आया नया मोड़

Patna Extortion Incident: पटना में 50 लाख रुपए रंगदारी मामले में नया मोड़ सामने आया है. पाटलिपुत्र थाने में डेवलपर प्रमोद कुमार ने रामकृष्णा नगर निवासी निमित कुमार सिन्हा पर 45 से 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. प्रमोद कुमार का कहना है कि उनके बेटे सुजल कुमार और भाई राहुल कुमार से निमित ने रकम मांगी और वीडियो संदेश भेजा. मामले की जांच के लिए अपर थानाध्यक्ष विशाल कुमार और एएसआई विनीत कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, जो वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया है.

निमित की पत्नी सरिता सिन्हा का आरोप
वहीं, निमित की पत्नी सरिता सिन्हा ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि यह रंगदारी का मामला नहीं बल्कि बकाया रकम का विवाद है. उनके मुताबिक, उनके पति ने प्रमोद कुमार के यहां फायर फाइटिंग और यूपीवीसी विंडो का काम किया था, जिसमें 45 से 50 लाख रुपये बकाया हैं. इसी रकम की मांग को रंगदारी का रूप दिया जा रहा है. 

पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर आवेश में आकर गाली-गलौज की गई थी. साथ ही, उनका देवर 20 दिनों से लापता है और पहले भी प्रमोद कुमार के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया था. पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है.

पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज
एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि प्रमोद कुमार की तरफ से बेटे सुजल कुमार और उनके भाई राहुल कुमार से निमित सिन्हा से 45 लाख रुपए मांगे और वीडियो संदेश भेजा गया है. इस मामले में पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज किया गया है. 

रंगदारी मांगने वाले की गिरफ्तारी का आदेश
उन्होंने कहा कि अपर थाना अध्यक्ष विशाल कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक विनीत कुमार के नेतृत्व में वीडियो की जांच के लिए टीम बनाई गई है, जो वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और रंगदारी मांगने वाले की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें: पटना SSP ने धनरुआ थाना प्रभारी को किया निलंबित, अपहरण और हत्या के मामले में कार्रवाई

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

patna newsBihar News

Trending news

Ramdas Soren
नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन
Begusarai News
बेगूसराय में 15 अगस्त का जश्न मातम में बदला, झंडा उतारते समय करंट से छात्र की मौत
Muzaffarpur News
सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं की नजर, विजय सिन्हा बोले- 'नहीं बख्शा जाएगा एक भी दोषी'
patna news
Patna Crime News: पटना में डबल मर्डर से सनसनी, कार में मिले भाई-बहन के शव
Deputy CM Samrat Choudhary
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज, कहा- भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन रहा
Manoj Kumar
राहुल गांधी की यात्रा सासाराम से शुरू होगी, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने दी जानकारी
Samastipur News
पारिवारिक विवाद में दामाद ने ले ली ससुर की जान, सास को भी कर दिया जख्मी
Nityanand Rai
नित्यानंद राय का विपक्षी गठबंधन से सवाल
CM nitish kumar
सीएम नीतीश का ऐलान, वर्धमान हादसे में मृतकों के परिवार को 2-2 लाख, घायलों को 50 हजार
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में टायर दुकान में शटर तोड़कर चोरी, CCTV में कैद हुई घटना
;