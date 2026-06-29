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पटना के फतुहा में रफ्तार का कहर: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौके पर ही गई जान

Patna Road Accident: पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार दो 19 वर्षीय युवकों की अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और CCTV फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 29, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:54 PM IST
पटना के फतुहा में रफ्तार का कहर: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौके पर ही गई जान
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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