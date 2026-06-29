/पटना के फतुहा में रफ्तार का कहर: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौके पर ही गई जान

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Patna Road Accident: पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा धोवापुल के पास उस समय हुआ, जब दोनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे. अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. गश्ती पुलिस उन्हें तत्काल फतुहा अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान फतुहा के डुमरी गांव निवासी मोदिर मिस्त्री के 19 वर्षीय पुत्र सोलू कुमार तथा विशुनधारी यादव के 19 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है. दोनों की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
जानकारी के अनुसार, दोनों युवक रविवार रात एक ही बाइक पर सवार होकर गांव की एक बारात में शामिल होने के लिए गौरीचक थाना क्षेत्र के महाजनी गांव गए थे. शादी समारोह से लौटने के दौरान फतुहा थाना क्षेत्र के धोवापुल के पास किसी अज्ञात बड़े वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.
पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू यादव ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और गश्ती पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बिना देर किए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. फतुहा थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने और चालक का पता लगाने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है.
इस हृदयविदारक घटना के बाद डुमरी गांव में मातम पसरा हुआ है. एक ही गांव के दो युवकों की एक साथ मौत से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं. परिजनों ने प्रशासन से अज्ञात वाहन चालक की जल्द गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई की मांग की है.
रिपोर्ट: विक्रांत कुमार