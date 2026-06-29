/पटना के फतुहा में रफ्तार का कहर: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौके पर ही गई जान

Patna Road Accident: पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा धोवापुल के पास उस समय हुआ, जब दोनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे. अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. गश्ती पुलिस उन्हें तत्काल फतुहा अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान फतुहा के डुमरी गांव निवासी मोदिर मिस्त्री के 19 वर्षीय पुत्र सोलू कुमार तथा विशुनधारी यादव के 19 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है. दोनों की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.