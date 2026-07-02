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पटना: फतुहा में अपराधियों ने युवक नवीन कुमार को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम

Patna News: पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के फैक्ट्री मोड़ के पास देर रात अपराधियों ने 24 वर्षीय नवीन कुमार की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल युवक की PMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 02, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:06 PM IST
पटना: फतुहा में अपराधियों ने युवक नवीन कुमार को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम
Image Credit: फतुहा में अपराधियों ने युवक नवीन कुमार को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दमSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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