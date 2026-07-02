पटना: फतुहा में अपराधियों ने युवक नवीन कुमार को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम

घटना की सूचना मिलते ही फतुहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. घटनास्थल से पुलिस ने कुरकुरे के पैकेट और कुछ प्लास्टिक के गिलास भी बरामद किए हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि युवक कुछ लोगों के साथ बैठकर खाना-पीना कर रहा था, तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया.