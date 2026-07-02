पटना: फतुहा में अपराधियों ने युवक नवीन कुमार को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम

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Patna News: राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र स्थित फैक्ट्री मोड़ के पास बुधवार की देर रात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए पटना PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
मृतक की पहचान फतुहा के नया टोला, दरियापुर निवासी श्रवण पासवान के बेटे नवीन कुमार के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात नवीन फैक्ट्री मोड़ के पास मौजूद थे, तभी अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाते हुए उनके गले में गोली मार दी. गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही फतुहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. घटनास्थल से पुलिस ने कुरकुरे के पैकेट और कुछ प्लास्टिक के गिलास भी बरामद किए हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि युवक कुछ लोगों के साथ बैठकर खाना-पीना कर रहा था, तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया.
फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे आपसी रंजिश, पुराना विवाद या कोई अन्य वजह थी. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
रिपोर्ट: विक्रांत कुमार