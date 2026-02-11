Advertisement
प्रतीकात्मक तस्वीर
Patna News: पटना में महिला वकील की अधजली लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. बजट सत्र में विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है. इस सबके बीच राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. जहां महिला अधिवक्ता की अधजली लाश बरामद हुई है. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी अनुसार कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर रोड नंबर-2 स्थित एक मकान से 65 वर्षीय महिला अधिवक्ता की अधजली लाश बरामद हुई है...

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

