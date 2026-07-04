/पटनाः महारानी कॉलोनी में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, खुदकुशी की आशंका, जांच जारी

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पटना के बाईपास थाना क्षेत्र स्थित महारानी कॉलोनी में शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को एक छात्रा का शव संदिग्ध हालात में मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. सूचना पर पहुंची बाईपास थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं, छात्रा की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतका की पहचान स्वाति कुमारी के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, स्वाति का शव उसके घर से संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया.
सभी पहलुओं की बारीकी से जांच
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ FSL की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने कमरे और आसपास के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की है. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या (सुसाइड) का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा.
घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं
फिलहाल, परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है. स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. यदि जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. दोनों रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि छात्रा की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था.
रिपोर्ट: विक्रांत कुमार