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पटनाः महारानी कॉलोनी में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, खुदकुशी की आशंका, जांच जारी

Patna News: पटना के बाईपास थाना क्षेत्र में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:55 PM IST
पटनाः महारानी कॉलोनी में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, खुदकुशी की आशंका, जांच जारी
Image Credit: पटनाः घर में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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