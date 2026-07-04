/पटनाः महारानी कॉलोनी में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, खुदकुशी की आशंका, जांच जारी

घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं

फिलहाल, परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है. स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. यदि जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. दोनों रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि छात्रा की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था.