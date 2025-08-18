Patna Gang Rape: रास्ते से खींचकर, बारी-बारी से दुष्कर्म किया... पटना में शौच के लिए गई महिला से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार

Patna Gang Rape: स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की रात को राजधानी पटना से शर्मनाक और दिल-दहला देने वाली घटना आई थी. यहां कुछ दरिंदों ने एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. घटना पालीगंज अनुमंडल के दुल्हिनबाजार थानाक्षेत्र के एक गांव की थी. पीड़िता के मुताबिक, वह रात को शौच के लिए खेत जा रही थी. रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और खींचकर खेतों में ले गए. उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गए. पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी. पीड़िता की शिकायत पर दुल्हिन बाजार थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरवल जिले के किजर थाना क्षेत्र के अरविंद कुमार और धर्मेंद्र कुमार और दुल्हिन बाजार के जमुई गांव निवासी कुंदन कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अरविंद और धर्मेंद्र अपने रिश्तेदार के यहां आए हुए थे. पुलिस ने बताया कि पीड़िता देर रात शौच के लिए गई थी, तभी गांव के ही तीन युवकों ने उसे पकड़कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता के बयान के आधार पर थाने में मामला दर्ज किया गया और विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई. जिसके बाद दो आरोपितों को अरवल जिले से और एक को दुल्हिन बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है.

फिलहाल पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले राजधानी में एक नेपाली युवती (25 वर्षीय) को बंधक बनाकर रेप किए जाने का मामला सामने आया था. पीड़िता सिलीगुड़ी से पटना आई थी. यहां उसे एक निजी बस में दो दिनों तक बंधक बनाकर रेप किया गया था. आरोपी बस ड्राइवर दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट- इश्तियाक