Patna Crime: गैंगवार से दहली राजधानी! टीचर से गैंगस्टर बने अमन शुक्ला को पत्नी-बच्चे के सामने गोलियों से भूना

Patna Crime News: बिहार पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद अपराधिक घटनाओं में कमी नजर नहीं आ रही है. बेखौफ अपराधी पूरे प्रदेश में तांडव मचा रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार (05 जनवरी) की शाम को राजधानी पटना में गैंगवार देखने को मिला. गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा. दरअसल, यहां सोमवार की शाम को कुछ अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए 52 लाख रुपये के चर्चित बैंक लूटकांड के आरोपी अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पी सेक्टर विद्यापुरी में हुई, जहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने अमन शुक्ला (38) पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. हैरानी की बात यह रही कि वारदात के वक्त अमन अपनी पत्नी और 9 वर्षीय बेटे के साथ बाइक से जा रहा था. फायरिंग में पत्नी और बच्चे की जान बाल-बाल बच गई.

चश्मदीदों के अनुसार, सोमवार शाम करीब 6 बजे अमन शुक्ला जैसे ही अपने बेटे की थेरेपी कराकर घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक रुकवाई और सामने से गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. अपराधियों ने 10 राउंड से अधिक फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका दहल उठा. गोलियों की आवाज से आसपास के लोग सहम गए और दहशत के माहौल में अपने-अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए. घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार मौके पर पहुंचे. उनके साथ पांच थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई. घायल अवस्था में अमन शुक्ला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पीएमबी लूटकांड में शामिल था मृतक

Add Zee News as a Preferred Source

सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि अमन शुक्ला पिछले 6 महीने से मुन्नाचक स्थित विद्यापुरी पार्क के पास अपने बेटे की थेरेपी कराने रोज आता था. सोमवार को भी वह 5:45 बजे थेरेपी खत्म कर वहां से निकला था, लेकिन कुछ ही देर बाद बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, अमन शुक्ला का आपराधिक इतिहास रहा है. वह साल 2020 में बेऊर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हुई 52 लाख 33 हजार 500 रुपये की लूटकांड में शामिल था. उस समय 10 से 12 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाया था, डीवीआर तोड़ा था और कैश रूम से बड़ी रकम लूटकर फरार हो गए थे. इस मामले में अमन शुक्ला को जेल भेजा गया था, जहां से वह मई 2025 में रिहा हुआ था.

ये भी पढ़ें- छात्र ने किराये के मकान में की खुदकुशी, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच जारी

जेल से बाहर आने के बाद अमन दोबारा अपने पुराने फ्रेंड सर्किल के संपर्क में आया. बताया जा रहा है कि उसके कई पुराने साथी भी फिलहाल बाहर हैं. रिहाई के बाद अमन ने सिक्योरिटी और बाउंसर उपलब्ध कराने वाली कंपनी शुरू की थी. उसका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित है, जिसकी थेरेपी के लिए वह रोज पत्नी और बेटे के साथ इसी रास्ते से जाया करता था.

टीचर से गैंगस्टर बनने तक का सफर

कभी छात्रों के बीच ‘अमन सर’ के नाम से पहचाने जाने वाले अमन शुक्ला की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है. साल 2018 में वह मुजफ्फरपुर से पटना आया और अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा गैंग तैयार किया, जिस पर शुरुआती दौर में पुलिस को शक तक नहीं हुआ. गैंग में टीचर, कंपाउंडर, मिस्त्री जैसे अलग-अलग पेशे से जुड़े लोग शामिल थे. इस गैंग का सबसे खास सदस्य कराटे टीचर हरिनारायण था, जिसे गैंग में नंबर-2 की पोजिशन मिली हुई थी. इस पूरे नेटवर्क का खुलासा 2020 के PNB लूटकांड के बाद हुआ था. फिलहाल, पुलिस हत्या के पीछे के कारणों और अपराधियों की पहचान में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुराने आपराधिक कनेक्शनों को भी खंगाला जा रहा है. इस वारदात ने एक बार फिर पटना में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा