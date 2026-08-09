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पटना: खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर गलत काम करने का आरोप, 3 युवकों पर FIR दर्ज

पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी रोड नंबर-8B में एक युवती को बंधक बनाने का मामला सामने आया है. युवती का आरोप है कि तीन युवकों ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बंधक बना लिया. उधर, दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में मस्जिद में पढ़ाने वाले मौलाना को 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 09, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:32 AM IST
पटना: खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर गलत काम करने का आरोप, 3 युवकों पर FIR दर्ज
Image Credit: पटना: खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर गलत काम करने का आरोप, 3 युवकों पर FIR दर्ज (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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