पटना: खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर गलत काम करने का आरोप, 3 युवकों पर FIR दर्ज

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पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी रोड नंबर-8B में एक युवती को बंधक बनाने का मामला सामने आया है. युवती का आरोप है कि तीन युवकों ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बंधक बना लिया. इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ कथित तौर पर गलत काम के प्रयास किया. पीड़िता ने पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अब पीड़िता की मेडिकल जांच कराने की तैयारी है. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है.
पीड़िता के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इंद्रपुरी रोड नंबर 8 स्थित किराए के मकान से तीनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भागलपुर निवासी सौरभ कुमार झा और रोहन कुमार झा के रूप में हुई है, जबकि तीसरा आरोपी अमन कुमार कटिहार जिले का रहने वाला है. सूत्रों के मुताबिक, तीनों आरोपी इंद्रपुरी रोड नंबर 8 में किराए में रहकर पढ़ाई करते थे. छात्रा का वहां पहले से आना-जाना था और उसका कुछ सामान युवकों के कमरे पर छूट गया था. वह अपना वही सामान लेने के लिए उनके कमरे पर गई थी. इसी दौरान आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर छेड़छाड़ की. आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है.
उधर, दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में मस्जिद में पढ़ाने वाले मौलाना पर एक 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पिता के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मौलाना की पहचान बिरौल थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव निवासी मौलाना जैनुल आबेदीन के रूप में हुई है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है. लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.