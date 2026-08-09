पटना: खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर गलत काम करने का आरोप, 3 युवकों पर FIR दर्ज

पीड़िता के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इंद्रपुरी रोड नंबर 8 स्थित किराए के मकान से तीनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भागलपुर निवासी सौरभ कुमार झा और रोहन कुमार झा के रूप में हुई है, जबकि तीसरा आरोपी अमन कुमार कटिहार जिले का रहने वाला है. सूत्रों के मुताबिक, तीनों आरोपी इंद्रपुरी रोड नंबर 8 में किराए में रहकर पढ़ाई करते थे. छात्रा का वहां पहले से आना-जाना था और उसका कुछ सामान युवकों के कमरे पर छूट गया था. वह अपना वही सामान लेने के लिए उनके कमरे पर गई थी. इसी दौरान आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर छेड़छाड़ की. आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है.