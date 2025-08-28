Patna News: लड़के का चक्कर या BPSC क्रैक करने का प्रेसर? पटना के एक हॉस्टल में छात्रा ने लगाई फांसी

Patna BPSC Girl Student Suicide: राजधानी पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड कस्तुरबा पथ स्थित एक हॉस्टल में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने फंदे से लटक सुसाइड कर लिया है. मृतका की पहचान नवादा के नारदीगंज निवासी खुशी कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पिछले एक साल से पटना में हॉस्टल में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही थी. 26 वर्षीय खुशी नवोदय से पासआउट थी. वहीं उसकी दो बहनों ने सिमुतल्ला से पढ़ाई की है. मृतका खुशी की मां सरकारी शिक्षिका है. वहीं पिता भी सरकारी कर्मचारी है.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसकेपुरी थाना की पुलिस पहुंची और गेट तोड़कर शव को कब्जे में लिया. पंचनामा के बाद पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा. सचिवालय डीएसपी-2 साकेत कुमार ने बताया कि इस संबंध में मृतका की मां ने आवेदन देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि मुझे कोई केस नहीं करना है. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है. घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह नाश्ता के लिए हॉस्टल संचालक ने सभी को उठाया.

हॉस्टल संचालक ने बताया कि सुबह जब गेट खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें शक हुआ. इसके बाद संचालक ने खुशी की मां को फोन लगाया. उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूं. इसके बाद पुलिस भी पहुंची और मां के सामने ही पुलिस ने गेट तोड़ा. कमरे में पंखे से फंदे में खुशी लटकी हुई थी. हॉस्टल की कुछ लड़कियों ने किसी लड़के का भी मामला बताया. लड़कियों के मुताबिक, खुशी की एक लड़की से दोस्ती थी. अब पुलिस की जांच में ही पता चलेगा कि क्या खुशी पर बीपीएससी क्रैक करने का दबाव था या एक लड़के से दोस्ती का कोई एंगल.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा