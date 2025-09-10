Patna News: लड़की ने रात में खाया मनपसंद खाना और भोर में पंखे से झूल गई, जानें पूरा मामला

Patna Girl Suicide News: बाढ़ अनुमंडल के कचहरी चौक के पास लंगरपुर में तड़के सुबह 4 बजे ग्रेजुएशन की मेधा कुमारी नाम की एक छात्रा ने संदिग्ध हालात में फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी. वह भागलपुर में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और अपनी मां के साथ यहां एक साल से किराये पर रह रही थी. 8 साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था. उसके दो भाई और एक बहन हैं. बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को वह अपनी मां के साथ बाजार में गोलगप्पे खाने गई थी. रात में भी मनपसंद खाना खाया था. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

मेधा की मां ने बताया कि वह किसी तनाव में नहीं लग रही थी. देर रात 3:30 बजे तक वह अपनी मां के साथ जगी थी. जब उसकी मां सोने के लिए दूसरे कमरे में चली गई, तब मेधा ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी. उसके पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. तीन साल पहले मेधा का एक भाई प्रिंस घर छोड़कर लापता हो गया था. उसके बारे में मां ने भागलपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराया था. स्थानीय लोगों ने बताया कि वह कुछ गलत लोगों के संपर्क में था. मेधा का दूसरा भाई ओडिशा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है.

मेधा कुमारी के सुसाइड के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चला है. मेधा की मौत के बाद से उसकी मां का रोकर बुरा हाल हो गया है. एक बेटा के लापता होने और दूसरे के बाहर काम करने के चलते उसकी मां अब अकेली पड़ गई है. डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन करने में जुटी है. लड़की के मोबाइल को जब्त कर कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस मोबाइल से कुछ क्लू हासिल करने की कोशिश कर रही है.

