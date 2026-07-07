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पटनाः बंद कमरे में फंदे से लटकते मिले पति-पत्नी, नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच जारी

Patna Crime News: मसौढ़ी इलाके के बांसडीह गांव में एक घर से पति-पत्नी की डेडबॉडी मिलने से सनसनी मच गई. प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला नजर आता है, लेकिन पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 07, 2026, 05:40 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:50 AM IST
पटनाः बंद कमरे में फंदे से लटकते मिले पति-पत्नी, नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच जारी
Image Credit: पटनाः बंद कमरे में फंदे से लटकते मिले पति-पत्नी (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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