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पटनाः शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा, विरोध करने पर मार दी चाकू, IGIMS का डेटा ऑपरेटर गिरफ्तार

Patna Samachar: शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और विरोध करने पर चाकू मारकर घायल करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान मधेपुरा निवासी मनीष यादव के रूप में हुई है. पीड़िता के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में दोनों की मुलाकात हुई थी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 25, 2026, 08:30 AM IST

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IGIMS पटना (फाइल फोटो)
IGIMS पटना (फाइल फोटो)

Patna Crime News: राजधानी पटना में शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और विरोध करने पर चाकू मारकर घायल करने के आरोप में पुलिस ने IGIMS के सर्जिकल वार्ड के डेटा ऑपरेटर मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मूल रूप से मधेपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है. पीड़िता ने 21 मई को पुलिस के समक्ष अपना फर्दबयान दर्ज कराया था, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

पीड़िता के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में उसकी पहचान IGIMS में काम करने के दौरान मनीष यादव से हुई थी. बातचीत के दौरान दोनों करीब आ गए. इसी बीच मनीष ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. बाद में युवती ने पढ़ाई में दिक्कत होने के कारण IGIMS की नौकरी छोड़ दी और नाला रोड स्थित एक हॉस्टल में रहने लगी. वह SSC की तैयारी के साथ एक निजी नर्सिंग होम में पार्ट टाइम नौकरी भी कर रही थी.

युवती का आरोप है कि वह लगातार मनीष पर शादी का दबाव बना रही थी. इसी बीच 20 मई को मनीष ने उसे शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के मछली गली स्थित अपने किराए के कमरे पर बुलाया. वहां पहुंचने के बाद आरोपी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की. विरोध करने पर बलपूर्वक संबंध बनाया गया. पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे रातभर कमरे में रोकने की कोशिश की और उसका मोबाइल फोन, पर्स तथा कपड़े छीन लिए. 

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यही नहीं जब उसने शादी को लेकर दोबारा बात की तो मनीष ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया. युवती की चीख-पुकार सुनकर मकान मालिक, मालकिन और अन्य किरायेदार मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी पीछे हट गया. घायल युवती को इलाज के लिए IGIMS में भर्ती कराया गया. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा

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