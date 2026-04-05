Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3166692
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

दरभंगा के बाद पटना में भी ज्वेलर्स से लूटपाट, फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी

Patna Crime News: अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर सोना अपने कब्जे में ले लिया और फरार हो गए. इस मामले की जांच के लिए नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:24 PM IST

Trending Photos

पटना में ज्वेलर्स से लूटपाट
पटना में ज्वेलर्स से लूटपाट

Patna Jewelers Loot Case: राजधानी पटना के दानापुर इलाके से एक बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई है, जहां अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर स्वर्ण व्यापारी से करोड़ों रुपये का सोना ठग लिया. यह घटना खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दानापुर स्टेशन के पास हुई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दो व्यवसाई राजकोट से ट्रेन के जरिए भारी मात्रा में सोना को पटना के बाकरगंज ला रहे थे. इसी दौरान दानापुर स्टेशन से पटना जाने के क्रम में खगौल थाना क्षेत्र के ROB के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने दो लोगों को रोक लिया. अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर सोना अपने कब्जे में ले लिया और फरार हो गए.

घटना के बाद पीड़ित ज्वेलर्स ने खगौल थाना में शिकायत दर्ज कराई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है. पुलिस द्वारा मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. साथ ही, तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी जल्द गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- पटनाः इलेक्ट्रिक दुकान पर पुलिस का छापा, गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग का खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01, दानापुर, शिवम धाकड़ ने बताया कि पुलिस टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. इस मामले में दानापुर एसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि राजकोट से ट्रेन के जरिए दो लोगों द्वारा सोना बाकरगंज के लिए ले जाया जा रहा था दानापुर स्टेशन पर उतरने के बाद कुछ अज्ञात लोग कस्टम अधिकारी बनकर उनका सोना लूट लिया फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर के सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंस से अपराधी को पकड़ने का प्रयास कर रही है

रिपोर्ट- इश्तियाक खान

TAGS

patna news

Trending news

Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में आयुक्त का हल्ला बोल, अहियापुर थाने में औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप
Bettiah news
बेतिया DM तरनजोत सिंह की तत्परता: 44 घरों के जलने के बाद 12 घंटे में बांटा मुआवजा
Motihari News
मोतिहारी: चकिया के उसी मदरसे में पुलिस की छापेमारी जहां से पकड़ा गया था PFI सदस्य
patna news
पटनाः इलेक्ट्रिक दुकान पर पुलिस का छापा, गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग का खुलासा
Nawada-Siwan Fire News
बिहार में आग का तांडव: नवादा और सीवान में 100 बीघा से अधिक गेहूं की फसल राख
Bihar politics
तेजस्वी ने बिहार सरकार को बताया हर मुद्दे पर फ्लॉप तो भड़की JDU, याद दिलाया इतिहास
do you know
Bihar News: जनगणना, आर्थिक गणना और जातीय गणना में क्या अंतर है? यहां देखिए
Chatra News
सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज होता है! 2-3 दवाओं के भरोसे चल रहा चतरा सदर अस्पताल
Chatra News
सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज होता है! 2-3 दवाओं के भरोसे चल रहा चतरा सदर अस्पताल
Dhanbad News
धनबाद के मुनीडीह में गैस कटर सिलेंडर फटने से हादसा, दम घुटने से 2 लोगों की मौत