दरभंगा के बाद पटना में भी ज्वेलर्स से लूटपाट, फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी

Patna Jewelers Loot Case: राजधानी पटना के दानापुर इलाके से एक बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई है, जहां अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर स्वर्ण व्यापारी से करोड़ों रुपये का सोना ठग लिया. यह घटना खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दानापुर स्टेशन के पास हुई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दो व्यवसाई राजकोट से ट्रेन के जरिए भारी मात्रा में सोना को पटना के बाकरगंज ला रहे थे. इसी दौरान दानापुर स्टेशन से पटना जाने के क्रम में खगौल थाना क्षेत्र के ROB के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने दो लोगों को रोक लिया. अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर सोना अपने कब्जे में ले लिया और फरार हो गए.

घटना के बाद पीड़ित ज्वेलर्स ने खगौल थाना में शिकायत दर्ज कराई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है. पुलिस द्वारा मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. साथ ही, तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी जल्द गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

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इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01, दानापुर, शिवम धाकड़ ने बताया कि पुलिस टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. इस मामले में दानापुर एसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि राजकोट से ट्रेन के जरिए दो लोगों द्वारा सोना बाकरगंज के लिए ले जाया जा रहा था दानापुर स्टेशन पर उतरने के बाद कुछ अज्ञात लोग कस्टम अधिकारी बनकर उनका सोना लूट लिया फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर के सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंस से अपराधी को पकड़ने का प्रयास कर रही है

रिपोर्ट- इश्तियाक खान