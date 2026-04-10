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पटना में दिल दहला देने वाली वारदात: खाजेकला घाट के पास बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Patna crime News: पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात अज्ञात अपराधियों में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. खाजेकला घाट के पास अपराधियों ने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट कर उनकी हत्या कर दी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की तलाश में जुट गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:32 AM IST

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पटना में दिल दहला देने वाली वारदात: खाजेकला घाट के पास बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस
पटना में दिल दहला देने वाली वारदात: खाजेकला घाट के पास बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Patna News: राजधानी पटना से एक बड़ी वारदात सामने आया है. खाजेकला थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात अपराधियों ने बेखौफ होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. पटना सिटी के खाजेकला घाट के पास बदमाशों ने 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की हत्या कर दी. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और  पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हत्यारों की तलाश में जुट गई है.

मृतक की पहचान बुलेटिन राय के रूप में की गई
बताया जा रहा है की मृतक की पहचान बुलेटिन राय के रूप में की गई है. घटना के बाद पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि खाजेकला घाट के पास एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है. पुलिस के आने से पहले अपराधियों ने घटना को अंजाम दे चुके थे और वहां से फरार हो चुके थे. खाजकेला थाने की पुलिस ने घायल व्यक्ति को आनन- फानन में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है.

ये भी पढ़ें: पटना: मजाक-मजाक में मनीष ने अपने दोस्त राजू के मुंह में मार दी गोली, जांच जारी

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस ने कहा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

घटना के बाद इलाके में दहशत 
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अपराधियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे है.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

 

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