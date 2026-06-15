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पटना में चाकूबाजी के बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, पीड़ित परिवार ने CM पोर्टल पर लगाई गुहार

Patna News: पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल युवक के परिजनों ने पुलिस पर FIR दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है. मामले की शिकायत मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल पर की गई है, जबकि CCTV फुटेज सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 15, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:23 AM IST
पटना में चाकूबाजी के बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, पीड़ित परिवार ने CM पोर्टल पर लगाई गुहार
Image Credit: पटना में चाकूबाजी के बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, पीड़ित परिवार ने CM पोर्टल पर लगाई गुहार

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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