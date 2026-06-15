पटना में चाकूबाजी के बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, पीड़ित परिवार ने CM पोर्टल पर लगाई गुहार

प्रभास चंद्र शर्मा ने संबंधित महिला एडिशनल SHO के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि हाल के दिनों में गया जिले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, उसी तरह इस मामले में भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में एक युवक दूसरे युवक पर हमला करते और मारपीट करते दिखाई दे रहा है. घटना के दौरान आसपास कई लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बीच-बचाव करता दिखाई नहीं देता. फुटेज सामने आने के बाद मामले में कार्रवाई की मांग और तेज हो गई है.