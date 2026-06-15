पटना में चाकूबाजी के बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR, पीड़ित परिवार ने CM पोर्टल पर लगाई गुहार

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Patna News: राजधानी पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र स्थित बोरिंग कैनाल रोड पर 11 जून को हुई चाकूबाजी की घटना में अब तक FIR दर्ज नहीं होने का आरोप सामने आया है. गंभीर रूप से घायल पीड़ित गौतम राज सिंह और उसके परिजनों ने पुलिस पर टालमटोल का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. जानकारी के अनुसार, श्रीकृष्णापुरी पार्क के समीप एक निजी रेस्टोरेंट में कार्यरत एक कर्मी ने विवाद के दौरान अपने ही सहकर्मी गौतम राज सिंह पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
घायल अवस्था में गौतम को पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की ओर से घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई. बाद में पीड़ित की मां माधुरी देवी अपने बेटे को बेहतर इलाज के लिए एम्स पटना लेकर गईं. वहां भर्ती कराने के बाद उन्होंने श्रीकृष्णापुरी थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. परिजनों का आरोप है कि उस समय थाना प्रभार में मौजूद एडिशनल SHO ने आवेदन तो ले लिया, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.
पीड़ित पक्ष का कहना है कि FIR दर्ज नहीं होने पर उन्होंने पटना SSP से भी मुलाकात की. SSP कार्यालय से उन्हें संबंधित थाने में संपर्क करने को कहा गया, लेकिन इसके बाद भी मामले में केवल आश्वासन मिलता रहा और अब तक FIR दर्ज नहीं की गई. मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रभास चंद्र शर्मा ने भी मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इतने गंभीर मामले में पुलिस की ओर से जानबूझकर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण अब तक कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी.
प्रभास चंद्र शर्मा ने संबंधित महिला एडिशनल SHO के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि हाल के दिनों में गया जिले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, उसी तरह इस मामले में भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में एक युवक दूसरे युवक पर हमला करते और मारपीट करते दिखाई दे रहा है. घटना के दौरान आसपास कई लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बीच-बचाव करता दिखाई नहीं देता. फुटेज सामने आने के बाद मामले में कार्रवाई की मांग और तेज हो गई है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा