/पटनाः शराब पार्टी के बाद दो गुटों खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक की मौत, दो घायल

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Patna Crime News: बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद प्रदेश से अक्सर शराब पार्टी की खबरें सामने आती रहती हैं. ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है. यहां दानापुर थाना क्षेत्र के ताराचक में रविवार (7 जून) को शराब पार्टी के बाद दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. बताया जा रहा है कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिन में दो बार और रात में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. इस घटना में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों के नाम विजय और सन्नी नाम बताये जा रहे हैं. वहीं मृतक की पहचान बिहटा के मुस्तफापुर निवासी नितिन कुमार के रूप में हुई है.
घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. मृतक की मामी का कहना है कि जेपी के बेटा द्वारा गोलीबारी की गई है. मामी के अनुसार, मृतक नितिन पिछले 8 वर्षों से अपने नानी के घर में ही रह रहा था. उन्होंने कहा कि रविवार को दोनों गुटों में मारपीट और गोलीबारी के चपेट में आ गया, जिसमें उसके गोली लाग गई. पड़ोसियों की मदद से उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसरी मौत हो गई.
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना से पहले कुछ युवक एक स्थान पर शराब पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दो गुटों में कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झड़प और फायरिंग में बदल गई. पुलिस ने घटनास्थल से शराब की कई खाली बोतलें बरामद की हैं, जिससे शराब पार्टी की आशंका और मजबूत हुई है. स्थानीय लोगों और परिजनों का दावा है कि रविवार दिन में दो बार और रात में भी दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई. इलाके में गोलियों की आवाज से दहशत फैल गई. पुलिस ने घटनास्थल से छह से अधिक खोखे बरामद किए हैं.
आशंका है कि फायरिंग में कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया. घटना के बाद पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक जांच में जुट गई है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इस मामले में सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि ताराचक में दो गुटों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और दो लोगों के घायल होने की सूचना है. घटनास्थल से खोखे और शराब की खाली बोतलें बरामद हुई हैं. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.