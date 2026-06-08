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पटनाः शराब पार्टी के बाद दो गुटों खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक की मौत, दो घायल

बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद प्रदेश से अक्सर शराब पार्टी की खबरें सामने आती रहती हैं. ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:13 AM IST
पटनाः शराब पार्टी के बाद दो गुटों खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक की मौत, दो घायल

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ISTYEK KHAN

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पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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