/पटनाः शराब पार्टी के बाद दो गुटों खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक की मौत, दो घायल

Patna Crime News: बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद प्रदेश से अक्सर शराब पार्टी की खबरें सामने आती रहती हैं. ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है. यहां दानापुर थाना क्षेत्र के ताराचक में रविवार (7 जून) को शराब पार्टी के बाद दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. बताया जा रहा है कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिन में दो बार और रात में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. इस घटना में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों के नाम विजय और सन्नी नाम बताये जा रहे हैं. वहीं मृतक की पहचान बिहटा के मुस्तफापुर निवासी नितिन कुमार के रूप में हुई है.