एकतरफा प्यार में खौफनाक वारदात: पटना में सनकी युवक ने की महिला की चाकू मारकर हत्या, बेटी भी घायल

Patna Crime News: जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित बंगाली टोला में एक सनकी युवक ने घर में घुसकर शादीशुदा महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. बीच-बचाव के दौरान मृतका की नाबालिग लड़की भी घायल हो गई. आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है.
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Patna Crime News: राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित बंगाली टोला में शनिवार (21 मार्च) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. एक सनकी युवक ने घर में घुसकर शादीशुदा महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने आई उसकी नाबालिग बेटी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया. मृतका की पहचान संतोष कुमार की पत्नी मुन्नी देवी 35 वर्ष के रूप में हुई है. घायल बच्ची का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. घटना के संबंध में घायल बच्ची ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां के साथ घर में मौजूद थी. शाम करीब 4 बजे ‘राजा’ नाम का युवक अचानक घर में घुसा और चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा. उसने मुन्नी देवी पर 12 से अधिक बार वार किए.
घायल बेटी ने आगे बताया कि जब उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से वार किए. जिससे उसके हाथ और बाजू में चोट आई है. वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से मां-बेटी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. पड़ोसी शैलेश कुमार ने बताया कि दोनों को बाइक से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
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मृतका के भाई ने बताया कि उनकी बहन का किसी से कोई विवाद नहीं था. आरोपी अचानक आया और वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे पूरा परिवार सदमे में है. स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी का महिला के घर आना-जाना था, लेकिन पिछले एक सप्ताह से बच्चों ने उसे घर आने से मना कर दिया था. इसी बात से नाराज होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया. आशंका जताई जा रही है कि एकतरफा प्यार में उसने इस घटना को अंजाम दिया.
बताया जा रहा है कि महिला का पति बाहर रहता है और वह खुद ठेले पर नाश्ते की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करती थी. वहीं सदर एसडीपीओ-2 रंजन कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा