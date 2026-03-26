पटनाः दानापुर में MES ठेकेदार पर जानलेवा हमला, दिनदहाड़े 4 लाख कैश और FD पेपर लूटे

Patna MES Contractor Looted: राजधानी पटना में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला. यहां मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) के एक ठेकेदार से सरेआम लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया. बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने ठेकेदार की सरेराह बेरहमी से पिटाई की औ उनके पास से 4 लाख रुपये कैश और एफडी के पेपर छीन लिए. घटना दानापुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पीड़ित पुलिस में मामला दर्ज कराया है.

पीड़ित ठेकेदार पंकज ने बताया कि वह दुल्हिनबाजार थाना क्षेत्र के निवासी है और MES में ठेकेदारी का काम करता है. उसने दानापुर थाना में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि बुधवार (25 मार्च) की सुबह करीब 9 बजे जब वह MES दानापुर कार्यालय में ठेका संबंधी कार्य से पहुंचे थे, तभी गेट पर पहले से मौजूद एक अन्य ठेकेदार राजू यादव और उसके साथ मौजूद करीब 10 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि सभी ने मिलकर पंकज कुमार को जबरन गेट से बाहर खींचा और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की. इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारकर नाले में फेंकने की धमकी भी दी गई.

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पीड़ित के अनुसार, हमलावरों ने उनके बैग से करीब 4 लाख 10 हजार रुपये नकद, साथ ही 2 लाख 23 हजार 250 रुपये का एफडी पेपर (FD नंबर 7233438, दिनांक 24/03/26) छीन लिया. इसके अलावा आरोप है कि हमलावरों ने जबरन उनके लेटर पैड पर हस्ताक्षर करवाकर उसे भी अपने कब्जे में ले लिया और उनसे ठेका वापस लेने का दबाव बनाने लगे. पीड़ित ने यह भी दावा किया है कि पूरी घटना MES ऑफिस के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है. पीड़ित ने कहा है कि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आरोपी राजू यादव और उसके सहयोगी जिम्मेदार होंगे.

मामले में दानापुर थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है. फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. फोन पार हुई दानापुर थानाध्यक्ष से बातचीत में उन्होंने बताया कि इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और दूसरा पक्ष की ओर से भी एक आवेदन दिया है. पूरे मामले की गहनता से जांच चल रही है. फिलहाल, इस घटना ने दानापुर में कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट- इश्तियाक