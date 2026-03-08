Advertisement
Patna News: प्रेम-प्रसंग में गर्भवती हुई नाबालिग, बच्चा बेचने की साजिश में हुआ अपहरण, 3 गिरफ्तार

Patna Crime News: 3 मार्च को लापता हुई नाबालिग लड़की केस में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि लड़की प्रेम-प्रसंग में गर्भवती हो गई थी. उसके बच्चे को बेचने की साजिश में उसका अपहरण किया गया था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 09:14 AM IST

पटना पुलिस
Patna Minor Girl Missing Case: पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से 3 मार्च को लापता हुई नाबालिग लड़की के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. परिजनों की शिकायत पर शुरू हुई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. सचिवालय एसडीपीओ 1 डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि जिस युवक को मामले में नामजद किया गया था, उससे नाबालिग का प्रेम-प्रसंग था. जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग गर्भवती हो गई थी. इसकी जानकारी मिलने पर युवक ने अपनी मां के साथ मिलकर उसे गर्दनीबाग स्थित संजीवनी अस्पताल में अवैध तरीके से सर्जरी करवा दी. 

सर्जरी के बाद एक नवजात बच्ची का जन्म हुआ. आरोप है कि युवक और उसकी मां बच्ची को फेंकना चाहते थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची को बेचने की नीयत से उसका अपहरण कर दूसरी जगह छिपा दिया. अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के संचालक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने नवजात बच्ची को बरामद कर CWC को सौंप दिया है. 

वहीं, नाबालिग लड़की को भी बरामद कर उसका बयान दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में एसडीपीओ ने बताया कि जब अस्पताल से वैध दस्तावेज और लाइसेंस मांगे गए तो प्रबंधन कोई कागजात नहीं दिखा सका. इस संबंध में पटना के सिविल सर्जन और जिला दंडाधिकारी को भी पत्र भेजा गया है.

जांच में यह भी सामने आया है कि सर्जरी महिला डॉक्टर को करनी थी, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए एक पुरुष डॉक्टर ने ही ऑपरेशन कर दिया. पुलिस ने कहा कि संबंधित डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा

