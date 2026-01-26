Advertisement
Patna Crime: पटना में रिश्ता हुआ शर्मसार! नाबालिग बहन का चचेरे भाई ने ही किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

Patna Minor Girl Rape: पटना में एक नाबालिग लड़के ने अपनी 3 साल की चचेरी बहन का रेप किया. बच्ची के पिता को मामला दबाने की धमकी दी गई. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:29 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Patna Crime News: बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. लड़कियां अब घर पर भी सुरक्षित नहीं हैं. ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना से सामने आया है. पटना के बाढ़ अनुमंडल में सालिमपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 3 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. नाबालिग के चचेरे भाई पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है. उसका चचेरा भाई भी नाबालिग है. स्थानीय नेता सूरज कुमार बंटी ने इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नाबालिग घर के पास खेल रही थी. उसी दौरान उसका नाबालिग चचेरा भाई पास के एक धर्मशाला में ले गया, जहां उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. 

नाबालिग के पिता के साथ भी बात छिपाने के लिए मारपीट की घटना सामने आई है. सालिमपुर थाने की महिला पुलिस रात 10 बजे नाबालिग की मेडिकल जांच के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंची. नाबालिग की मेडिकल जांच के बाद घर भेज दिया गया है. नाबालिग की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है. नाबालिग के पिता मजदूरी करते हैं. जानकारी मिली है कि सालिमपुर थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया था. उसे चार दरिंदों ने गयाजी से किडनैप किया और नालंदा में एक सूनसान जगह पर 24 घंटे तक बंधक बनाकर बनाकर रखा और बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया. इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में उसके घर के पास फेंककर फरार हो गए. पीड़िता ने तीन नामजदों और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी गोलू उसके घर के पास के ही एक मोहल्ले का रहने वाला है और स्कूल आने-जाने के दौरान पिछले 3 महीने से उससे जान-पहचान थी. इसी पहचान का फायदा उठाकर उसने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की साजिश रची. 

पटना से चंदन राय और नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट

