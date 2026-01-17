Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3077106
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna News: पटना का खूनी दोस्त, शहबाज ने 500 के लिए शहनवाज को चाकुओं से गोदा, हुई मौत

Patna Crime News: साहब उर्फ मो. शहबाज ने सिर्फ 500 रुपये के लिए सिन्दवाज की चाकुओं से गोद-गोदकर हत्या कर दी. घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के खलीलपुरा गांव की बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:49 AM IST

Trending Photos

पटना में मो. शहबाज ने 500 के लिए शहनवाज को चाकुओं से गोदा
पटना में मो. शहबाज ने 500 के लिए शहनवाज को चाकुओं से गोदा

Patna Crime News: पटना के फुलवारी शरीफ में महज 500 रुपये के लिए दोस्ती खूनी दुश्मनी में बदल गई. फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के खलीलपुरा में एक युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना में मृतक द्वारा 500 रुपये वापस मांगने पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मृतक की पहचान पतना के भगवानगंज थाना क्षेत्र के दिनारा के रहने वाले सोहेल आलम के 30 वर्षीय बेटे सिन्दवाज उर्फ शहनवाज के रूप में हुई है. वह वर्तमान में खलीलपुरा में अपने ससुराल में रह रहा था. फुलवारी शरीफ डीएसपी 1 सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस के अनुसार, सिन्दवाज अपने दोस्त इमरान के साथ कब्रिस्तान के पास बैठा था. 

इसी दौरान साहब उर्फ मो. शहबाज वहां पहुंचा और कोरियर के मोबाइल के लिए 500 रुपये जो पहले दिया था, उसे मांगने लागा. इसी लेन-देन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई के दौरान साहब उर्फ मो. शहबाज ने सिन्दवाज पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगते ही सिन्दवाज गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपी और उसके दोस्त उसे इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल फुलवारी शरीफ ले गए, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उनकी मौजूदगी होते ही आरोपी मौके से फरार हो गया.

ये भी पढ़ें- झारखंड के पलामू में मुर्शिदाबाद के युवक की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना पर फुलवारीशरीफ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की. मृतक के परिजनों के फर्दबयान के आधार पर थाना में कांड दर्ज किया गया. वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी साहब उर्फ मो. शहबाज, पिता मो. सब्बीर इमाम खान, निवासी खलीलपुरा को गिरफ्तार कर लिया. वहीं परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और उनका कहना है कि दोस्तों ने ही घर से बुलाकर ले गए और उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है, जहां मामूली रकम को लेकर एक युवक की जान चली गई.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान

TAGS

patna newsmurder

Trending news

Virat Ramayan Mandir
विराट रामायण मंदिर में आज स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, जानें क्यों खास
Patna Weather
पटना में 24 घंटे बाद हो सकती है बारिश, AQI 465 से सांस लेना हुआ मुश्किल!
Virat Ramayan Mandir
Virat Ramayan Mandir: CM नीतीश के यात्रा का दूसरा दिन, विराट रामायण मंदिर पहुंचेंगे
patna news
पटना का खूनी दोस्त, शहबाज ने 500 के लिए शहनवाज को चाकुओं से गोदा, हुई मौत
Bihar Breaking News Live
Bihar Breaking News Live: CM नीतीश के 'समृद्धि यात्रा' का दूसरा दिन, विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग
Nawada Police
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्टंट का वीडियो, नवादा पुलिस ने लगाया 32 हजार का जुर्माना
Bihar weather update
धूप निकलने के बाद भी कांप रहा बिहार! जानें आज आपके शहर में कितना रहेगा टेम्परेचर
IAS Tushar Singla
Valentine Special IAS Love Story: जब एक IAS को हुआ अपनी सीनियर IPS से इश्क
patna news
पटना की बदलेगी सूरत! राजवंशी नगर और शास्त्री नगर के लिए बनेगा 'मेगा डेवलपमेंट प्लान'
Patna Ring Road Project
पटना रिंग रोड के मुआवजे के लिए आ गया नोटिस? जानें कौन से कागज दिलाएंगे आपको भुगतान