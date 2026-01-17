Patna News: पटना का खूनी दोस्त, शहबाज ने 500 के लिए शहनवाज को चाकुओं से गोदा, हुई मौत

Patna Crime News: पटना के फुलवारी शरीफ में महज 500 रुपये के लिए दोस्ती खूनी दुश्मनी में बदल गई. फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के खलीलपुरा में एक युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना में मृतक द्वारा 500 रुपये वापस मांगने पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मृतक की पहचान पतना के भगवानगंज थाना क्षेत्र के दिनारा के रहने वाले सोहेल आलम के 30 वर्षीय बेटे सिन्दवाज उर्फ शहनवाज के रूप में हुई है. वह वर्तमान में खलीलपुरा में अपने ससुराल में रह रहा था. फुलवारी शरीफ डीएसपी 1 सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस के अनुसार, सिन्दवाज अपने दोस्त इमरान के साथ कब्रिस्तान के पास बैठा था.

इसी दौरान साहब उर्फ मो. शहबाज वहां पहुंचा और कोरियर के मोबाइल के लिए 500 रुपये जो पहले दिया था, उसे मांगने लागा. इसी लेन-देन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई के दौरान साहब उर्फ मो. शहबाज ने सिन्दवाज पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगते ही सिन्दवाज गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपी और उसके दोस्त उसे इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल फुलवारी शरीफ ले गए, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उनकी मौजूदगी होते ही आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना पर फुलवारीशरीफ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की. मृतक के परिजनों के फर्दबयान के आधार पर थाना में कांड दर्ज किया गया. वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी साहब उर्फ मो. शहबाज, पिता मो. सब्बीर इमाम खान, निवासी खलीलपुरा को गिरफ्तार कर लिया. वहीं परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और उनका कहना है कि दोस्तों ने ही घर से बुलाकर ले गए और उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है, जहां मामूली रकम को लेकर एक युवक की जान चली गई.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान