Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3236066
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna Murder Mystery: 20 दिन बाद नाले से मिला चंदन का सिर, जानिए सिरकटी लाश का खौफनाक सच

Patna Crime News: पुलिस ने पटना सिरकटी लाश कांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. पटना पुलिस ने 20 दिन बाद नाले से सिर शव को बरामद किया. इस मामले में महिला समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:46 PM IST

Trending Photos

पटना पुलिस ने सुलझाई चंदन हत्याकांड की गुत्थी
पटना पुलिस ने सुलझाई चंदन हत्याकांड की गुत्थी

Patna Murder Mystery: बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में 13 मई को रेलवे ट्रैक के किनारे मिले सिरकटी लाश मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. घटना के करीब 20 दिन बाद पुलिस ने मृतक चंदन कुमार का सिर भी बरामद कर लिया है. सिर कौशल नगर स्थित घटनास्थल के पास एक नाले और झाड़ियों से बरामद किया गया. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों अमित उर्फ दिलावर और छोटू कुमार को गिरफ्तार किया है. दोनों कौशल नगर के रहने वाले हैं और मृतक के परिचित बताए जा रहे हैं.

सचिवालय एसडीपीओ-1 डॉ. अन्नू कुमारी ने बताया कि 13 मई को एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कौशल नगर शिव मंदिर झोपड़पट्टी के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात पुरुष का सिरकटा शव मिला था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू की.

अनुसंधान के दौरान शव की पहचान कौशल नगर निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई. वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर पुलिस को पता चला कि चंदन की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी. मामले में पुलिस ने 18 मई को एक महिला अभियुक्त खुशबू रानी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 1 जून, 2026 को मामले में संलिप्त दो अन्य अभियुक्त अमित उर्फ दिलावर और छोटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास झाड़ियों और नाले से मृतक का सिर समेत कई अहम साक्ष्य बरामद किए.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है. फिलहाल, सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

यह भी पढ़ें: घोड़े पर सवार होकर आए बदमाश, रंगदारी न देने पर सोते हुए किसान को कनपटी पर मारी गोली

TAGS

Patna murder mysteryBihar News

Trending news

Patna murder mystery
20 दिन बाद नाले से मिला चंदन का सिर, जानिए सिरकटी लाश का खौफनाक सच
JMM
'मन की बात छोड़िए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए', सुप्रियो का PM मोदी पर तंज
JMM
'मन की बात छोड़िए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए', सुप्रियो का PM मोदी पर तंज
Muzaffarpur News
इधर खुले मंच से अपराधियों को चेता रहे थे CM, उधर SBI के CSP को लूटने पहुंच गए बदमाश
Araria News
2 महीने पहले जिस लड़के से कराई शादी, उसी दामाद संग सास का हो गया अवैध संबंध, फिर...
Patna High Court
पटना HC से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को मिलेगा सम्मान, नए कर्मियों का होगा स्वागत
Samastipur News
समस्तीपुर में सन्नाटा! सहेली संग कोचिंग जा रही 3 छात्रा को ट्रक ने कुचला, 1 की मौत
Rabri Devi
राबड़ी देवी को नोटिस के बाद RJD का बड़ा पलटवार, सीएम सम्राट से पूछे 22 चुभते सवाल
Munger News
घोड़े पर सवार होकर आए बदमाश, रंगदारी न देने पर सोते हुए किसान को कनपटी पर मारी गोली
bihar MLC elections
बिहार में MLC चुनाव से पहले AIMIM ने एक सीट पर ठोका दावा, तेजस्वी को याद दिलाया वादा