Patna Murder Mystery: 20 दिन बाद नाले से मिला चंदन का सिर, जानिए सिरकटी लाश का खौफनाक सच

Patna Murder Mystery: बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में 13 मई को रेलवे ट्रैक के किनारे मिले सिरकटी लाश मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. घटना के करीब 20 दिन बाद पुलिस ने मृतक चंदन कुमार का सिर भी बरामद कर लिया है. सिर कौशल नगर स्थित घटनास्थल के पास एक नाले और झाड़ियों से बरामद किया गया. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों अमित उर्फ दिलावर और छोटू कुमार को गिरफ्तार किया है. दोनों कौशल नगर के रहने वाले हैं और मृतक के परिचित बताए जा रहे हैं.

सचिवालय एसडीपीओ-1 डॉ. अन्नू कुमारी ने बताया कि 13 मई को एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कौशल नगर शिव मंदिर झोपड़पट्टी के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात पुरुष का सिरकटा शव मिला था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू की.

अनुसंधान के दौरान शव की पहचान कौशल नगर निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई. वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर पुलिस को पता चला कि चंदन की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी. मामले में पुलिस ने 18 मई को एक महिला अभियुक्त खुशबू रानी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 1 जून, 2026 को मामले में संलिप्त दो अन्य अभियुक्त अमित उर्फ दिलावर और छोटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास झाड़ियों और नाले से मृतक का सिर समेत कई अहम साक्ष्य बरामद किए.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है. फिलहाल, सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

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