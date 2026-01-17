Patna NEET Aspirant Death Case: नीट छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका, हॉस्टल मालिक गिरफ्तार

Patna NEET Aspirant Death Case: पटना के चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत मुन्ना चक स्थित 'शंभू गर्ल्स हॉस्टल' में नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री कुमारी की रहस्यमयी मौत ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है. 6 जनवरी को छात्रा अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसकी इलाज के दौरान 11 जनवरी को मौत हो गई. शुरुआती जांच में पटना पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की और मोबाइल सर्च हिस्ट्री के हवाले से दावा किया कि छात्रा ने नींद की गोलियां खाकर जान दी है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद पुलिस को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा और शरीर पर मारपीट के गंभीर निशानों की पुष्टि हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, छात्रा के शरीर पर चोट के 12 निशान मिले हैं.

जांच के लिए SIT गठित

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी की पुष्टि होने के बाद, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि एएसपी सदर अभिनव के नेतृत्व में बनी यह टीम मामले के हर तकनीकी और भौतिक पहलू की जांच कर रही है. पुलिस ने अब तक हॉस्टल के 13 सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर (DVR) जब्त किया है और 5 से 10 जनवरी तक के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इसके साथ ही, छात्रा के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि उसके द्वारा डिलीट किए गए डेटा और अंतिम कॉल डिटेल्स का पता लगाया जा सके. साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका में पुलिस ने हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. जांच का दायरा अब पटना से छात्रा के पैतृक जिला जहानाबाद तक फैल गया है. पुलिस की एक विशेष टीम परिजनों और छात्रा के पिछले मूवमेंट की जानकारी जुटा रही है.

परिजनों का आरोप

छात्रा के परिजनों ने पुलिस और चित्रगुप्त नगर थानाध्यक्ष (SHO) पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि जब उनकी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, तब पुलिस ने इसे सीधे सुसाइड करार देकर मामले को दबाने की कोशिश की. परिजनों ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में घंटों देरी की और हॉस्टल संचालक ने उन्हें चुप रहने के लिए पैसे का लालच भी दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि थानेदार ने उन्हें धमकी दी और केस वापस लेने का दबाव बनाया. परिजनों की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो डॉक्टर और पुलिसकर्मी तथ्यों को छुपाने में शामिल थे, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए.

इस नृशंस कांड ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पटना एसएसपी से मिलकर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने निर्दोष छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर ही मुकदमे दर्ज कर लिए हैं जो बेहद निंदनीय है. वहीं, पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह और सांसद पप्पू यादव ने भी इस मामले में सीबीआई (CBI) जांच की मांग की है. विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही यौन शोषण के एंगल को क्यों नकारा? फिलहाल, पुलिस हत्या और दुष्कर्म दोनों धाराओं में मामला दर्ज कर विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि मौत के सही कारणों का अंतिम रूप से पता लगाया जा सके.