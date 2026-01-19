NEET Student Death Case: पटना NEET छात्रा मौत मामले में 3 कहानियां और कई सवाल... क्या SIT जांच में मिलेंगे सही जवाब?

Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET छात्रा की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इस घटना को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश देखने को मिल रहा है. मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की बात सामने आने से मामला और उबल गया. विपक्ष के साथ-साथ पब्लिक भी अब सड़कों पर उतर चुकी है. मामला बढ़ते देख सरकार ने SIT को जांच सौंप दी है. सबूतों को तलाशने के लिए SIT की टीम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची, जहां छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. उधर, छात्रा की मौत के बाद हॉस्टल की अन्य छात्राओं में दहशत का माहौल है. हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राएं हॉस्टल खाली कर रही हैं. इस पूरे मामले में मृतका के परिजनों से तीन कहानियां और कई सवाल निकलकर सामने आए हैं, जिनका जवाब SIT को खोजना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source