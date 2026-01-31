शिल्पी-गौतम हत्याकांड से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस तक, बिहार के वो मामले जिन्हें CBI भी नहीं सुलझा सकी, क्या NEET छात्रा के गुनहगार पकड़े जाएंगे?

Patna NEET Student Death Case: पटना में नीट (NEET) छात्रा मौत मामले में पटना पुलिस की घोर लापरवाही के कारण नीतीश सरकार की काफी आलोचना हो रही है. जिसके बाद बिहार सरकार ने अब मामले को सीबीआई को सौंपने को सौंपने का फैसला लिया है. इसकी जानकारी डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है. सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि- 'बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है. घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए.' वहीं परिजनों को अभी से सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है. परिजनों का कहना है बिहार पुलिस ने सारे सबूत और साक्ष्य मिटा दिए हैं और केस को सीबीआई को सौंपा है. इस कारण से कभी भी मामले का खुलासा नहीं हो सकेगा. परिजनों की यह आशंका जायज भी है, क्योंकि पहले भी कई मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, लेकिन आज तक उनका खुलासा नहीं हो सका है.

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई), बिहार में नीट छात्रा मौत मामले से पहले भी कई मामलों की जांच कर चुकी है और इनमें से कुछ मामले ऐसे भी हैं, जो या तो वर्षों तक लटके रहे या उनमें सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ी. उनमें बॉबी हत्याकांड, शिल्पी-गौतम हत्याकांड, नवरुणा चक्रवर्ती अपहरण कांड और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस जैसे चर्चित मामले शामिल हैं. आइए देखते हैं कि इन मामलों में क्या हुआ था?

बॉबी हत्याकांड- 11 मई 1983 की सुबह जब लोगों ने अखबार पढ़ना शुरू किया तो उन्हें बॉबी की चीखें साफ सुनाई दीं. श्वेतनिशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट के रूप में काम करती थी. वह काफी सुंदर थी और उसके कई नेताओं के साथ अच्छे संपर्क भी थे. अचानक से अखबारों में उसकी संदिग्ध मौत की खबर सामने आई. आधिकारिक तौर पर मौत का कारण 'हार्ट अटैक' बताया गया और बिना पोस्टमार्टम के महज 4 घंटों में लाश को चुपचाप दफना दिया गया. यहीं से शक की सुई तेजी से घूमने लगी थी. दिवंगत IPS अधिकारी किशोर कुणाल उन दिनों पटना के एसपी हुआ करते थे. कब्र खुदवा कर उसमें दफन बॉबी की लाश निकलवाई और उसे पोस्ट मार्टम के लिए भेजा. किशोर कुणाल अपनी किताब में लिखते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें फोन कर मामले की जानकारी लेनी चाही थी. तब किशोर कुणाल ने उनसे कहा था- 'सर आप चरित्र के मामले में अच्छे हैं, इस केस में इतनी आग है कि आपके हाथ जल जाएंगे.' किशोर कुणाल की जांच पूरी हो पाती, उससे पहले ही कुछ विधायकों के दबाव में जांच सीबीआई को सौंप दी गई. सीबीआई ने अपनी जांच के क्रम में मामले के आरोपियों को अभयदान दे दिया. इस केस ने पटना से दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला था.

शिल्पी-गौतम हत्याकांड- 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी बंगले के बाहर एक कार से दो शव बरामद हुए थे. दोनों शव अर्धनग्न हालत में थीं. लड़की की पहचान वीमेंस कॉलेज की छात्रा और मिस पटना रह चुकी शिल्पी जैन (23 साल) के रूप में हुई. वहीं दूसरी लाश गौतम नामक युवक की थी, जिनके पिता डॉक्टर थे. गौतम आरजेडी की युवा शाखा से जुड़े थे. जिस बंगले के बाहर कार खड़ी थी, वह बंगला तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के साले साधु यादव का था. पहली नजर में ही रेप और हत्या का मामला नजर आ रहा था, लेकिन इसमें काफी राजनीति देखने को मिली. शिल्पी जैन-गौतम सिंह हत्याकांड में सत्ता के दबाव के आगे सीबीआई को भी हथियार डालने पड़े. सीबीआई ने इस मामले को आत्महत्या बता कर फाइल बंद कर दी थी.