NEET छात्रा का मोबाइल-डायरी खोलेंगे सारे राज, WhatsApp की डिलीट चैट हुई रिकवर, हॉस्टल का CCTV फुटेज भी मिला

Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की गुत्थी अब सुलझ सकती है. SIT ने मृतका के WhatsApp से डिलीट की गईं चैट्स को रिकवर कर लिया है. इसके अलावा लड़की की डायरी मिली है, जिसमें उसने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें लिख रखी हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:01 PM IST

पटना NEET छात्रा मौत मामला
Patna NEET Student Death Case Update: पटना में NEET छात्रा की मौत का मामले में SIT ने जांच तेज कर दी है. केस को सुलझाने के लिए विशेष जांच टीम पटना से लेकर जहानाबाद तक तफ्तीश करने में जुटी है और हर छोटी-बड़ी बातों को बड़ी गंभीरता से जांच रही है. छानबीन की इस कड़ी में अब SIT टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसकी मदद से केस सुलझाने में काफी मदद मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, पुलिस को अब हॉस्टल के कमरे से एक डायरी मिली है. यह डायरी मृतका की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि मृतका डायरी लिखने की शौकीन थी और उसने इस डायरी में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें लिख रखी हैं.

इसके अलावा एसआईटी ने छात्रा के मोबाइल फोन का डेटा एनालिसिस करते हुए पाया कि फोन से WhatsApp की कुछ चैट्स डिलीट की गई हैं. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, SIT ने WhatsApp चैट्स की रिकीवरी कराने में सफलता हासिल की है. इन चैट्स में कई संदिग्ध नंबर मिले हैं. इन नंबरों की गहराई से जांच की जा रही है. पुलिस को संदेह है कि घटना से पहले छात्रा कुछ विशेष लोगों के संपर्क में थी. रिकवर किए गए मैसेज से यह स्पष्ट हो सकता है कि उसे किन परिस्थितियों में निशाना बनाया गया. 

खबर अपडेट हो रही है...

TAGS

Patna NEET Student Death Casepatna news

