NEET छात्रा मौत मामले में अबतक का सबसे बड़ा खुलासा, नाबालिग थी मृतका, अब पॉक्सो एक्ट जोड़ने की तैयारी

Patna NEET Student Death Case: मृतक छात्रा के आधारकार्ड और 10वीं की मार्कशीट के आधार पर उसकी उम्र 18 साल से कम पाई गई. जिसके बाद पॉक्सो एक्ट जोड़ने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया जाएगा. वहीं दूसरी ओर, जांच की अपडेट जानकारी लेने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने डीजीपी और CID के ADG को तलब किया है.
Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अबतक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है. जानकारी के मुताबिक मृतक छात्रा नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने अब पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एसआईटी ने मृतका के परिजनों से उसकी उम्र से संबंधित प्रमाणपत्र मांगे थे. जिसके बाद परिजनों की ओर से मृतका का आधार कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया है. इन प्रमाणपत्रों में उसकी उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई है. जिसके बाद छात्रा को नाबालिग मानते हुए पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया जाएगा. इसके साथ ही इससे संबंधित मामला भी अब पॉक्सो की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.
दूसरी ओर डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच की अपडेट लेने के लिए डीजीपी और CID के ADG को तलब किया है. दोनों ने उप-मुख्यमंत्री आवास पर जाकर उनको पूरी जानकारी दी. इस दौरान सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. रविवार को डिप्टी सीएम ने मुंगेर में कहा था कि गुनाहगारों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा. ऐसे लोगों को माला पहनाने की जगह उन पर माला चढ़ाया जाएगा.
वहीं छात्रा के पिता ने एक बार फिर से न्यायिक जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि अब SIT की जांच पर भरोसा नहीं रहा है. परिजनों ने SIT पर परेशान करने का आरोप लगाया. छात्रा के पिता ने कहा कि यदि शुरुआत में ही सख्त कदम उठाए जाते, तो सच्चाई बहुत पहले सामने आ जाती. SIT केस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. पूछताछ के नाम पर बार-बार हमको ही टॉर्चर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो वह पटना में आत्मदाह करेंगे.