NEET छात्रा मौत मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंचा, PIL दाखिल करके की गई ये मांग, जल्द होगी सुनवाई

Patna NEET Student Death Case: पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों का मौत मामला आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां पहले दिन था. पटना पुलिस के बाद SIT जांच में भी कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई, जिसके बाद बिहार सरकार ने जांच को CBI को सौंपने की सिफारिश कर दी है. दूसरी ओर अब यह मामला पटना हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है. अधिवक्ता अलका वर्मा के माध्यम से सुषमा कुमारी ने हाई कोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की है. इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि यह मामला नीट की तैयारी कर रही छात्रा की असामयिक और संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जिसकी निष्पक्ष, विश्वसनीय और पारदर्शी जांच आवश्यक है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

याचिका में कहा गया कि NEET की 17 साल 4 महीने की नाबालिग छात्रा का 05-06 जनवरी 2026 को पटना में गैंगरेप और हत्या कर दी गई. इसकी पुष्टि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल/PMCH के डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 14 जनवरी 2026 और FSL रिपोर्ट से हुई है. आरोपियों को बचाने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के लिए पटना पुलिस द्वारा जानबूझकर FIR नंबर 14/2026 दिनांक 09 जनवरी 2026 को चित्रगुप्त नगर थाने, पटना में देरी से दर्ज किया गया है. चित्रगुप्त नगर थाने के SHO, ASP पटना सदर और SSP पटना पर आरोपियों को बचाने और सबूतों को नष्ट करने में मदद करने और मामले को आत्महत्या का मामला बनाने का आरोप है, क्योंकि इस मामले में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, राजनेता शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- NEET छात्रा के परिजनों को CBI जांच पर भरोसा नहीं, पूछा- सबूत हुए नष्ट, अब कैसे...

आगे कहा गया कि पहले ही चित्रगुप्त नगर थाने के SHO, अतिरिक्त SHO कदमकुआं थाने पटना को इसी मामले में निलंबित किया जा चुका है, जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है, क्योंकि उच्च पुलिस अधिकारियों पर आरोप हैं, इसलिए इस मामले की जांच के लिए CBI को ट्रांसफर करना और इस मामले में सबूतों को सुरक्षित रखना और आम जनता का सिस्टम में विश्वास बहाल करना तत्काल आवश्यक है, इसलिए न्याय के हित में इस मामले/PIL की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई आवश्यक है.