Patna NEET Student Death Case: 90 के दशक की फिल्में याद आ रही हैं, जिनमें गलत काम छुपाने के लिए पुलिस कुछ भी कर गुजरती थी

Patna NEET Death Case: सम्राट चौधरी की पुलिस आज पीड़िता के परिजन पर ही इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि वह मान लें कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है. ऐसा लगता है कि पटना पुलिस को बखूबी पता है कि लड़की के साथ अगर गलत हुआ है तो वो किसने किया है, तभी तो पहले दिन यह मामला लीपापोती का शिकार होता चला गया. सम्राट जी, पीला पंजा यानि बुलडोजर चलने से कोई योगी आदित्यनाथ नहीं बन जाता सम्राट जी, उसके लिए गुनहगारों को न्याय की चौखट पर खड़ा करना होता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:29 AM IST

पटना NEET छात्रा मौत मामला
Patna NEET Death Case: पटना का NEET स्टूडेंट केस, डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के सामने पहला सबसे बड़ा असाइनमेंट था और उसमें वो नायक के रूप में नहीं, अब विलेन नजर आते हैं. खास तौर से तब जब मृत लड़की के परिजन यह आरोप लगाते हैं कि DGP ने उन्हें गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास ले जाने के लिए न केवल फोर्स किया, बल्कि इसके लिए जो करना था, उन्होंने किया. मतलब पूरी दाल काली है. कितना बड़ा आदमी होगा वो बलात्कारी, जिसे बचाने के लिए गृह मंत्री, डीजीपी, SIT, सभी को अपने अपने किरदार निभाने थे? मृत लड़की के पीछे छूट चुके सबूत चीख चीख कर बयान कर रहे कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन 90 के दशक की फिल्मों की पुलिस की तरह पटना पुलिस पहले दिन से एक कदम आगे और 3 कदम पीछे खींच रही है. 

वो कहते हैं न, बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय देती है. इसी तर्ज पर मृत लड़की के पीछे छूट चुके सबूत भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. कभी FSL रिपोर्ट तो कभी किसी रूप में. ऐसा लगता है कि पुलिस आगे आगे भाग रही है और सबूत पीछा कर रहा है. पटना पुलिस को बखूबी पता है कि लड़की के साथ अगर गलत हुआ है तो वो किसने किया है, तभी तो पहले दिन यह मामला लीपापोती का शिकार होता चला गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह पता होना चाहिए कि कानून का नाम बदलने से उसका चरित्र नहीं बदलता. आज उनकी ही पार्टी के बिहार में शक्तिशाली नेता सम्राट चौधरी की पुलिस आज पीड़िता के परिजन पर ही इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि वह मान लें कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है.

अमित शाह और सम्राट चौधरी को यह जान लेना चाहिए कि IPC का नाम BNS कर देने भर से इसका मतलब जस्टिस नहीं हो जाता. सम्राट चौधरी जी! अब आप ही बताइए कि क्या सोचकर परिजन को धमकी दी गई? उन्हें इस बात के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई कि वो मान लें कि उनकी बेटी ही गलत थी. वो लड़की तो दुनिया से जा चुकी और आपलोग अब भी उसका चरित्र हनन कर रहे हैं. क्या आप जिसे बचा रहे हैं, वो आपसे भी पावरफुल व्यक्ति है.

DGP साहब! पहले दिन से पुलिस सच का 'रेप' कर रही है, इसे जितना छिपाओगे, उतना बाहर आएगा

अरे चौधरी जी, नीतीश कुमार से 20 साल बाद आपने गृह मंत्रालय लिया है क्या इसी दिन के लिए. पीला पंजा यानि बुलडोजर चलने से कोई योगी आदित्यनाथ नहीं बन जाता सम्राट जी, उसके लिए गुनहगारों को न्याय की चौखट पर खड़ा करना होता है.

