6 दिन में 3 अस्पताल, फिर भी मौत पर सवाल, देखें NEET छात्रा मौत मामले में अबतक क्या-क्या हुआ?

Patna NEET Student Death Case: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी को एक छात्रा रहस्यमयी तरीके से बेहोश हुई और 12 जनवरी को उसकी मौत हो गई. इन 6 दिनों में लड़की को 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया, इसके बाद भी जान नहीं बचाई जा सकी. इस बीच लड़की को सिर्फ कुछ घंटों के लिए होश आया था और इस दौरान उसने अपनी मां से 'गलत होने' की बात कही थी. परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया, लेकिन एसआई रौशनी कुमारी समेत पुलिस के तमाम आलाधिकारियों के अनुसार यह आत्महत्या का 'ओपन एंड सट' केस था. जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो परिजनों के आरोप सही साबित हुए. मामला तूल पकड़ते देख सरकार ने SIT को जांच सौंप दी है और एसआईटी की टीम ने जांच तेज कर दी है. आइए देखते हैं कि 19 जनवरी तक इस मामले में अबतक क्या-क्या हुआ?

6 जनवरी- 6 जनवरी की शाम को लड़की के परिजनों को जानकारी मिली कि उनकी बेटी काफी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है. यह जानकारी हॉस्टल से किसी ने नहीं दी थी, बल्कि किसी और शख्स ने दी थी. इसके बाद परिजनों ने अपने एक रिश्तेदार को वहां भेजा. रिश्तेदार ने देखा कि कि लड़की का हॉस्टल के पास ही डॉ सहजानंद की क्लिनिक में इलाज चल रहा है. लड़की उस वक्त बेहोश थी. डॉ सहजानंद की क्लिनिक ने लड़की को सेंट्रल हॉस्पिटल पटना रेफर कर दिया था. हॉस्टल की केयर टेकर नीतू ने सेंट्रल हॉस्पिटल न ले जाकर बच्ची को पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. रिश्तेदार भी साथ में गया था. 6 जनवरी की शाम तक लड़की के परिजन भी प्रभात अस्पताल पहुंच गए थे. 7 जनवरी- जनवरी को छात्रा के रिश्तेदार को एक हॉस्टल की छात्रा ने फोन करके बताया कि वॉर्डन अंटी सीसीटीवी चेक कर रही हैं. जब रिश्तेदार ने शंभू हॉस्टल में जाकर छात्राओं से बात करनी चाही, तो किसी ने भी उनसे बात नहीं की. इस दौरान रिश्तेदार ने हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहा, लेकिन हॉस्टल की केयर टेकर ने इसे दिखाने से साफ इनकार कर दिया. 8 जनवरी- 8 जनवरी की शाम को प्रभात मेमोरियल के डॉ अभिषेक ने परिजनों को बताया कि बच्ची के साथ Physically कुछ हुआ है. शरीर परचोट के निशान हैं और प्राइवेट पार्ट्स से Bleeding हुई है. परिजनों का कहना है कि 8 जनवरी की शाम 6 बजे बच्ची को होश आया था. अपनी मां को देखते ही वह काफी तेज रोने लगी थी. उसने मां से कहा था कि गलत हुआ है. इसके बाद डॉक्टरों ने परिजनो को कमरे से बाहर कर दिया. 8 जनवरी को वह रिश्तेदार फिर से हॉस्टल गया. वहां उस वक्त चंचला नाम की एक केयर टेकर थी. रिश्तेदार ने बच्ची के कमरे से कुछ सामान निकाला. इस दौरान कमरे का फर्श बिल्कुल साफ था, लेकिन सामान बिखरा पड़ा था. 9 जनवरी- परिजन ने उस नम्बर पर फोन किया, जो 6 जनवरी की रात को महिला SI ने दिया था. जिसके बाद कदमकुआं थाना की पुलिस वहां आई और परिजनों के बयान लेकर चली गई. इसके बाद कदमकुआं थाना की पुलिस ने इस केस को चित्रगुप्त नगर थाना को भेज दिया. इसके बाद चित्रगुप्त नगर थाना की प्रभारी रोशनी कुमारी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचीं. उन्होंने भी परिजनों का बयान दर्ज किया और बच्ची की तस्वीरें लेकर चली गईं. शाम को शंभू हॉस्टल की मालकिन नीलम अग्रवाल भी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची. उन्होंने हॉस्टल बदनाम होने की बात कहते हुए, केस वापस लेने और मैनेज करने की बात कही. जिस पर परिजन भड़क गए और बकझक हो गई. इस दौरान चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को फोन किया गया. थाना प्रभारी के साथ भी नीलम अग्रवाल की बकझक हुई. इस दौरान एक महिला कांस्टेबल ने नीलम अग्रवाल को थप्पड़ भी जड़ा और पुलिस उन्हें थाना लेकर चली गई. बाद में परिजनों को पता चला कि नीलम अग्रवाल को छोड़ दिया गया है. 10 जनवरी- लड़की की सेहत में कोई सुधार नहीं होने पर परिजनों ने उसे मेदांता में भर्ती करानी की सोची, लेकिन प्रभात मेमोरियल के डॉ सतीश जाने नहीं दे रहे थे. इस पर परिजनों की उनसे भ बहसबाजी हुई. दोपहर 2-3 बजे के करीब परिजन छात्रा को लेकर मेदांता गए. वहां डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि हम बच्ची को बचा नहीं सकते. बचने की संभावना सिर्फ 1 प्रतिशत है. इसके बाद भी परिजनों ने बच्ची को मेदांता में एडमिट करा दिया. 11 जनवरी- दोपहर 12:34 दोपहर को मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया. लड़की के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. मेदांता के डॉक्टरों ने यौन शोषण के संकेत दिए थे, जबकि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर इससे साफ इनकार कर रहे थे. 12 जनवरी- 12 जनवरी को PMCH में पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर को भेजा गया. शाम को पटना के गुलबी घाट पर उसका अंतिम संस्कार होना था. इसी दौरान पोस्टमार्टम टीम के एक डॉक्टर ने परिजनों को रेप की बात बताई. उसने अंतिम संस्कार नहीं करने की सलाह दी. इसके बाद परिजन पार्थिव शरीर को गुलबी घाट के गेट से वापस पटना के कारगिल चौक पर ले आए. कारगिल चौक पर ASP कुमार अभिनव पहुंचते हैं और कहतें हैं आप लोगों को बरगलाया गया है, कोई रेप नहीं हुआ है. कारगिल चौक पर पुलिस लाठीचार्ज करती है और एंबुलेंस से पार्थिव शरीर को गुलबी घाट लेकर जाती है. परिजन भी पीछे-पीछे जाते हैं. पुलिस द्वारा जबरन छात्रा का अंतिम संस्कार करा दिया जाता है. 13 जनवरी- पुलिस ने 13 जनवरी को जारी बयान में कहा था कि डॉक्टरों को यौन उत्पीड़न के कोई निशान नहीं मिले हैं और लड़की ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां खाई थीं तथा वह टाइफाइड से पीड़ित थी. पुलिस ने बताया कि अपने कमरे में अचेत अवस्था में पाई गई थी. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामला तूल पकड़ते देख शाम को पुलिस ने उस बिल्डिंग के मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया. 14 जनवरी- 14 जनवरी को छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और इसने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया. रिपोर्ट में यौन शोषण का जिक्र करते हुए लिखा कि “sexual violence cannot be ruled out” यानी यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता. इस एक प्वाइंट ने प्रशासन के शुरुआती दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया और केस को नए मोड़ पर ला दिया. 17 जनवरी- मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विजाइना सैंपल को एम्स पटना भेजा गया. वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से राय ली जा रही है. पटना पुलिस का कहना है कि एम्स की रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा और स्पष्ट होगी. इसके अलावा सरकार ने इस मामले की जांच के लिएIG सेंट्रल जोन पटना की निगरानी में एक SIT टीम का गठन किया. 18 जनवरी- SIT ने जांच शुरू की और जहानाबाद से पटना तक छात्रा की हर मूवमेंट का रिकॉर्ड जुटाया. पटना स्टेशन से शंभू गर्ल्स हॉस्टल तक के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास हैं. जिस अस्पताल में सबसे पहले छात्रा को भर्ती कराया गया था, वहां से भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल चुके हैं. प्रभात मेमोरियल अस्पताल ने ऑडियो और वीडियो दोनों साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं. इसके बाद मेदांता अस्पताल से भी इलाज के दौरान के फुटेज जुटाए गए हैं. ऑन कॉल आई गायनी डॉक्टर के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. इस दौरान एसआईटी ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया. उनसे पूछताछ जारी है. 19 जनवरी- पुलिस अब हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल और उनके दोनों बेटों की तलाश कर रही है. घटना के बाद से सभी फरार है. इसके अलावा सीबीआई जांच के लिए कांग्रेस ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि सरकार ने एफआईआर को दबाया है. जनता के प्रेशर के बाद सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है. एसआईटी बैठाने से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते. वहीं पूर्णिया सांसद ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार की बेटी का दुष्कर्म कर हत्या के मामले में हॉस्टल मालिक, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन और नेताओं से संरक्षित बेटियों का दोहन शोषण करने वाला रैकेट बराबर के दोषी. अभी तक इंसाफ के लिए भटक रहे परिजन. लालू यादव के बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार से यात्रा को रद्द करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है.