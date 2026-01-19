Advertisement
NEET छात्रा मौत मामले में आखिर क्या छिपा रहा प्रशासन, इन 12 सवालों के कब मिलेंगे जवाब?

Patna NEET Student Death Case: 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक लड़की बेहोशी की हालत में तीन अस्पतालों में भर्ती कराई गई. इस बीच लड़की के परिजनों की कभी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ तो कभी चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन की थाना प्रभारी रौशनी कुमारी के बीच नोंकझोंक भी हुई, इसके बावजूद किसी बड़े पुलिस अधिकारी ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया.

Jan 19, 2026, 04:00 PM IST

पीड़ित परिजन
Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET छात्रा की मौत मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है. लोगों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने एसआईटी गठित करके मानो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और हर हाल में जेल भेजा जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि जब सबूत ही नहीं मिलेंगे तो भला दोषी किसे ठहराया जा सकता है और उसे अदालत में कैसे सजा दिलाई जा सकती है? वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी दोषियों को कड़ी सजा देने का वादा किया. हालांकि, उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्दबाजी में कोई गलत रिपोर्ट तैयार न की जाए. अब सवाल यह है कि आखिर शासन-प्रशासन किस बात को छिपाने या दबाने की कोशिश कर रहा है?

कब मिलेंगे इन सवालों के जवाब?

1. हॉस्टल में छात्रा को बेहोशी की हालत में सबसे पहले किसने देखा?

2. छात्रा को अस्पताल कौन लेकर गया और मामला संदिग्ध होने के बावजूद पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई?

3. अभी तक हॉस्टल की केयर टेकर नीतू और चंचला कहां हैं?

4. हॉस्टल की संचालक नीलम अग्रवाल और उसके दोनों बेटे कहां है?

5. नीलम अग्रवाल के पटना में कितने हॉस्टल हैं और उनकी देखरेख कौन करता है?

6. क्या हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए थे और क्या सारे फुटेज सुरक्षित हैं? 

7. परिजन को कोई भी सीसीटीवी अभी तक नहीं दिखाई गई है?

8. छात्रा का मेडिको-लीगल केस क्यों नहीं किया गया?

9. चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन की थाना प्रभारी रौशनी कुमारी ने आखिर किस आधार पर इसे आत्महत्या बता दिया.

10. थाना प्रभारी और परिजनों के बीच नोंकझोंक होने के बाद भी किसी सीनियर पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?

11. 6 से 12 जनवरी के बीच बेहोश बच्ची को तीन हॉस्पिटल में एडमिट हुई फिर भी ASP या SSP घटनास्थल या हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचे?

12. सीनियर अधिकारियों ने आखिर किस तथ्य के आधार पर रेप की बात को इग्नोर कर दिया?

वहीं पटना सदर के ASP अभिनव कुमार ने मीडिया को बताया कि जांच अभी जारी है. उन्होंने कहा कि पुलिस हर संभावित बिंदु और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया को प्रभावित न करने के लिए अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती. बता दें कि इससे पहले तक तो ASP अभिनव कुमार इसे आत्महत्या साबित करने में जुटे थे और नींद की गोलियां खाने की थ्योरी दी थी. अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है और जांच SIT को सौंपी जा चुकी है, तो ASP अभिनव कुमार मीडिया से नजरें बचाते भाग रहे हैं.

